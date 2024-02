Čeští pozemkáři i se třemi Plzeňáky touží po medaili. Kapitán je z Litic

Dvanáct hráčů, mezi nimiž jsou i tři zástupci z plzeňských Litic, nominoval trenér české reprezentace pozemních hokejistů Miroslav Ludvík na halové mistrovství Evropy, které se koná do neděle v belgické Lovani. Mladý výběr, jehož věkový průměr činí jen málo přes 24 let, se touží poprat o medailové umístění a napravit dojem z minulých let.

V týmu české reprezentace pozemních hokejistů bude i trojice hráčů z plzeňských Litic, které o víkendu obhájily halový titul. | Foto: archiv Deníku