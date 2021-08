Už jen generálku na extraligové boje mají před sebou házenkáři mistrovského Talentu tým Plzeňského kraje. Dnes od 19.00 nastoupí na palubovce EHV Aue, pátého týmu minulého ročníku druhé bundesligy.

„A bude to také jediný zápas v přípravě, kdy sestavu podřídíme výsledku,“ prozradil jeden z trenérů českých šampionů Petr Štochl.

Narážel tak na fakt, že až na vítězství s druholigovým švýcarským Dagmersellene jeho svěřenci všechny zápasy s německými celky prohráli.

Naposledy v pátek na palubovce tradičního účastníka bundesligy HC Erlangen vysoko 17:38. „Výsledek je možná krutý, samozřejmě z něho nemáme radost. Ale na druhou stranu je to odraz rozdílu mezi oběma soutěžemi,“ říkal Petr Štochl po návratu z Německa.

„Erlangen je kvalitní bundesligový tým. Jsem rád, že jsme v přípravě takové zápasy absolvovali. Ukázalo nám to, v čem se musíme zlepšovat,“ doplnil bývalý reprezentační brankář navzdory sérii porážek.

„Na sebevědomí to samozřejmě nepřidá, ale snad to kluci vezmou z té pozitivní stránky a budou na sobě ještě víc pracovat a zlepšovat se,“ pokračoval Petr Štochl, který strávil většinu hráčské kariéry v Něnecku, stejně jako jeho kolega Jiří Hynek.

„Proto jsme se v přípravě zaměřili na zápasy s německými celky. Víme, že je tam kvalita,“ vysvětloval Petr Štochl. „A s těmi českými se nahrajeme v sezoně dost.“

V týmu došlo v létě k jediné změně, přišel pouze slovenský levák Marek Korbel. Nelze tedy čekat ani drastické změny v herním systému.

„Sestava už se nám celkem vykrystalizovala. Někteří kluci udělali obrovský pokrok, hlásí se o místo,“ nevylučuje nic plzeňský kouč.

Potěšilo ho, že bez zdravotních problémů prošel přípravou Petr Linhart, který je při absenci Jana Chmelíka jediným pravým křídlem.

Vedle Chmelíka budou trenéři v generálce postrádat i Milana Škvařila. „Ten by snad mohl začátek sezony stihnout, ale musíme být připraveni i na horší variantu. V tom případě by dostal větší prostor Tomáš Nejdl,“ naznačil kouč. Po návratu z juniorského šampionátu v Bulharsku se zapojí zpátky do přípravy i mladý Kaplan.