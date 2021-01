V úterý tým sice odletěl na Faerské ostrovy ke kvalifikačnímu zápasu o Euro 2021 s náhradními trenéry Petrem Štochlem a Pavlem Pauzou, protože ti klasičtí (Jan Filip, Daniel Kubeš) měli už o víkendu pozitivní testy na covid-19. Potom je bohužel následovali další z hráčů, a tak byly středeční utkání i na sobotu plánovaná odveta v Plzni odloženy na pozdější termín, na kterém se mají obě národní federace dohodnout.

„Zvážili jsme všechny aspekty současné situace a především vzali v potaz riziko šíření covidu-19 mezi hráči a dalšími osobami zabezpečujícími utkání. Proto jsme se rozhodli odložit také sobotní utkání na pozdější termín,“ uvedla evropská federace EHF v rozhodnutí.

„Věřím, že se na nějakém termínu dohodneme, i když kalendář je už tak nabitý,“ poznamenal šéf reprezentační komise Daniel Čurda.

Na Faerské ostrovy už neodletěla šestice zkušených borců (Babák, Číp, Hrstka, Mrkva, Petrovský, Zdráhala), z nichž jeden měl pozitivní test a další zůstali v izolaci z preventivních důvodů.

Dalších osm pozitivních osob z českého týmu oznámila místní hygiena na Faerských ostrovech. „Přitom jsme vzali s sebou na Faerské ostrovy pouze ty hráče, kteří měli negativní test 2. i 4. ledna. Pět hráčů jsme nechali doma z preventivních důvodů. Celou situaci jsme konzultovali i s EHF,“ nechápal manažer reprezentace Adam Štegl.

Po příletu do České republiky celý tým okamžitě podstoupil další testování a všichni hráči byli v Plzni izolováni na vlastních jednolůžkových pokojích, případně se rozhodne o doplnění o další hráče z řad náhradníků.

Momentálně má reprezentace sedm pozitivních hráčů, a dokonce pět členů realizačního týmu.

Český tým chce situaci především stabilizovat s ohledem na blížící se mistrovství světa v Egyptě, kam má výběr odletět 12. ledna.

„Poměrně reálnou se jeví varianta, že až do odletu do Egypta bude celý tým zůstávat v izolaci na jednolůžkových pokojích i za cenu, že už nebude společně trénovat až do samotného odletu,“ vyhlíží k dalším dnům reprezentační manažer Štegl.

Další postup tým zvolí s ohledem na výsledky dalšího testování. Všechno se podřizuje tomu, aby na mistrovství světa odletělo mužstvo v co nejsilnějším složení.

„Ale nebude to jednoduché bez jediného tréninku. Navíc hráčům už může v hlavě vrtat myšlenka, že se na svět nepojede. A to není ideální příprava na vrchol sezony. Co si budeme nalhávat,“ doplnil Daniel Čurda.

Světový šampionát v Egyptě se podle něho konat bude, dokonce i s určitým počtem fanoušků, i když se tomu podivují i hvězdy světové házené (Islanďan Sagossen, Dán Hansen…).

Ukazuje se totiž, že situace je úplně jiná než před prosincovým Eurem žen, kam se hráčky scházely prakticky přímo ze svých klubů a rovněž pandemická situace v Evropě zdaleka neeskalovala takovým způsobem jako v těchto dnech. Reprezentační tým dodržuje veškeré postupy stejně nebo ještě přísněji než v případě ženského týmu. A přesto situace vrcholí tímto způsobem, i když ještě 29. prosince měli všichni hráči i kompletní realizační tým negativní testy na koronavir.

Má mistrovství světa za těchto okolností smysl?