Původně se mělo utkání hrát až v neděli a v Zubří. Odveta je totiž na programu už 7. listopadu na Faerských ostrovech, i když se uvažovalo i o Dánsku. Jenže tam to nejde kvůli pandemii koronaviru.

„Snažíme se minimalizovat cestování, to je zásadní důvod,“ vysvětloval reprezentační kouč Jan Filip s tím, že se ještě řeší letecká přeprava na Faerské ostrovy.

„Pokud se nám nepodaří zajistit let speciálem, bude to ohromně složitá cesta a já ji považuji za skutečně nebezpečnou. Museli bychom totiž absolvovat let se dvěma přestupy. V době, kdy hrozí i rušení některých letů, se nakonec ani nemusíme na Faerské ostrovy dostat,“ trápí reprezentačního kouče, že nebude dostatek času na přípravu a regeneraci. Podobná situace bude také před prvním vzájemným zápasem. „Někteří naši hráči i trenér Kubeš ještě v neděli nastupují k zápasům bundesligy, takže k prvnímu společnému tréninku se dostanou v pondělí odpoledne,“ vysvětloval Jan Filip oprávněnost svých obav.

Přesuny v termínech kvalifikace způsobila především třaskavá kombinace Ruska a Ukrajiny, dalších účastníků české skupiny, která si vynutila upravit pořadí zápasů tak, aby tito dva soupeři mohli sehrát svá vzájemná utkání na neutrální půdě v co nejkratším termínu.

„Celá situace je velmi nestandardní, řekl bych přímo extrémní. Vždyť se měnilo celé pořadí zápasů. Podřídili jsme se všem změnám, přitom si myslím, že EHF mělo již dopředu před losem ošetřit možnost sehrání vzájemného zápasu mezi Ukrajinou a Ruskem,“ komentoval úvodní jednání Jan Filip.

„Postoj EHF mi připadá dost alibistický. Myslím si, že v této době by do toho měla jednoznačně vstoupit a nastavit jasná pravidla. Chápu, že situace není jednoduchá, ale přístup 'domluvte se sami' je nešťastný,“ zlobil se kouč národního týmu.

Ten měl svoje ovečky kompletní pohromadě naposledy na lednovém Euru v Rakousku. Od té doby se uskutečnil pouze jeden reprezentační sraz, na němž se ale po předčasně ukončené minulé sezoně objevili spíš hráči širšího kádru.

Teď se tedy opět sejdou až začátkem listopadu v Plzni, trenér by měl nominaci vybírat ze všech hráčů. A přestože je na úvod čeká v kvalifikačním dvojzápase favorit z Faerských ostrovů, nehodlají trenéři nic podcenit.

„Tým jsme od Eura neviděli kompletní, na přípravu máme pouze jeden a půl dne. Čeká nás sice soupeř, který možná nemá takový zvuk, ale má kvalitní mladý tým. Nečeká nás nic jednoduchého,“doplnil jeden z reprezentačních trenérů Jan Filip.

O případném spuštění předprodeje vstupenek na utkání v Plzni bude svaz informovat dle vývoje protiepidemických opatření.