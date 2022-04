I když na straně soupeře ze Zubří hraje Miroslav Jurka, tak pro Stehlíka nejsou zápasy s Valachy specifické.

„Neřeším to. Chceme dojít co nejdále, takže toto jde teď stranou,“ vysvětlil sedmatřicetiletý házenkář.

Cesta k úspěchu podle Jana Stehlíka povede přes disciplínu ve hře. „A proměňování šancí, které si vytvoříme. Pokud budeme disciplinovaní, tak věřím, že si dokážeme šance vytvořit,“ tvrdil Stehlík.

Zuberský kádr tvoří hodně mladých házenkářů kolem dvaceti let. „Očekávám bojovné, kousavé zápasy s tvrdou obranou, jak to bývá v play-off. Může to být i vyhrocené. Zubří má dobré střelce z větší vzdálenosti, dobré brankáře, křídla. Ten tým je docela komplexní a rostou v něm dobří hráči. Zubří je určitě kvalitní a silný soupeř,“ charakterizoval soupeře jeden z nejzkušenějších házenkářů nejen Talentu, ale i extraligy.

Semifinále se blíží. Talent má zbraň na hvězdu Zubří

Utkání play-off se vrací po reprezentační přestávce. Zatímco Talent měl zápasové volno dva týdny, Zubří dokonce tři, protože čtvrtfinálovou sérii proti Novému Veselí zvládlo za tři zápasy. Plzeň hrála s Brnem pět duelů a první tři zápasy čtvrtfinále extraligy současně s čtvrtfinále Evropského poháru EHF. „Dvoutýdenní pauza proto přišla vhod,“ kvitoval Stehlík.

Kouče Zubří Petera Dávida, který má mezinárodní zkušenosti, dlouhá přestávka mezi čtvrtfinále a semifinále zaskočila. „Nic podobného jsem nikdy nezažil, vypadneme z rytmu. Naštěstí podobně na tom budou ostatní. Bohužel v přípravě budeme opět postrádat velkou část reprezentantů. První týden přípravy bude spíše volnější, pak se zaměříme na pilování defenzivy. Po návratu všech začneme pilovat formu a strategii naplno,“ prohlásil před třemi týdny po postupu do semifinále Dávid.

„Jdeme zápas od zápasu a všichni sníme minimálně o medaili,“ prohlásil Peter Dávid.

První utkání se hraje v neděli od 10.30 hodin v městské hale na Slovanech.

