„Teď pracujeme s jednadvaceti hráči. Ale do Egypta pojede dvacet hráčů,“ vysvětloval na svazovém webu jeden z reprezentačního trenérů Jan Filip s tím, že na šampionát odcestují tři gólmani a 17 hráčů do pole.

Z obvyklých opor chybí z rodinných důvodů pouze Pavel Horák, který navíc na konci roku prodělal koronavirus a kvůli tomu vynechal i Final Four Ligy mistrů.

Jinak je v nominaci většina hráčů z lednového Eura v Rakousku, ale i několik nováčků – brankář Šimon Mizera i další mladíci plzeňský odchovanec Tomáš Piroch, bratři Vojtěch a Jonáč Patzelové nebo Matěj Klíma.

Ti všichni si řekli o šanci na prosincovém soustředění v Zubří, odkud si Češi odskočili i k přípravnému zápasu na Slovensko (28:21).

Novou tváří je také pivot Vít Reichl z německého Hüttenbergu a po zranění se na stejný post do reprezentace vrací Vojtěch Petrovský.

„V Zubří jsme udělali spoustu práce, ale máme toho před sebou ještě hodně,“ připomněl trenér Filip, že teprve o víkendu se sešel národní tým poprvé od lednového Eura kompletní.

Ale protože žijeme v době koronavirové, zdaleka nemusí jít o tým, který pak skutečně do Egypta poletí.

„Stát se může cokoliv,a proto současná nominace není definitivní. Kdokoliv může kdykoliv vypadnout a může nastat situace, že bude muset zaskočit někdo z širší nominace,“ připustil Filip.

Promluvit do všeho mohou i dva kvalifikační zápasy o Euro 2022 s Faerskými ostrovy. „Na Faery odletíme pravděpodobně se sedmnácti hráči a samozřejmě ani tato nominace nebude konečná,“ doplnil kouč české reprezentace s tím, že do výběru promluví i výkony hráčů na kempu v Plzni či v zápasech s Faerskými ostrovy.

Do Plzně začali házenkáři najíždět už na Nový rok, aby o víkendu mohli naplno trénovat. „Budeme se soustředit na to, abychom se posunuli v naší hře a vlastních činnostech. To bude základ,“ přiblížil náplň přípravy.

„Tým nebyl kompletní od Eura a potřebuje to čas. Viděli jsme to teď v Zubří, kde jsme absolvovali tři tréninky a úroveň výkonu se zvyšovala. Je proto dobře, že do zápasu s Faerskými ostrovy máme možnost absolvovat šest nebo sedm tréninků,“ doplnil Jan Filip.