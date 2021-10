Po třetím podniku seriálu mistrovství světa v sajdkárkrosu se vyhoupli do čela průběžného pořadí Nizozemec Julian Veldman s českým spolujezdcem Ondřejem Čermákem, kterým pomohlo především vítězství ve třetí jízdě kramolínského závodu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.