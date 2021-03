Kdy vznikl plán mít Národní badmintonové centrum (NBC) v Plzni a jaké hlavní faktory rozhodly o výběru Plzně, resp. haly na Lokomotivě? Byl protikandidát?

Národní centrum bylo snem mnoha badmintonových generací. Současný předseda svazu Petr Koukal to měl po svém zvolení v červnu loňského roku jako jednu z priorit. Svaz zvažoval i několik dalších možností, ale nabídka Plzně vycházela po všech stránkách nejlépe.

Co všechno se muselo ze strany svazu uskutečnit a dojednat, aby se povedl rozjezd národního centra v areálu haly na Slovanech?

Bylo potřeba zajistit trenéry, halu, míče, regeneraci – všechno, co vrcholový sport vyžaduje, a to tak, aby vše mělo potřebnou kvalitu. Díky dlouhodobému jednání na mnoha úrovních se podařilo zajistit výborné podmínky. Velké díky patří všem, kteří pomohli dostat reprezentační badminton do Plzně.

Hráči si místo i prostředí na Lokomotivě pochvalují. Co vy byste vyzdvihl za hlavní plusy haly a splňuje vše, nebo tam něco postrádáte?

Hráči a hráčky mají k dispozici podmínky špičkové haly, za kterou by byli vděční kdekoliv v Evropě. Teď to řeknu v nadsázce – pokud něco postrádám, tak snad jen to, že by hala mohla být ještě větší, aby se tam vešlo více kurtů, a mohli bychom vyslyšet všechny žádosti o zařazení do tréninkového programu. Ale v tomto ohledu se blýská na lepší časy a věřím, že nová městská hala na Košutce i tyto potřeby naplní. Nejen pro potřeby reprezentace, ale i široké veřejnosti.

Kolik reprezentantů je zde v národním centru nyní v přípravě? Jsou zde kromě Jana Loudy i další Plzeňané?

Plány nám bohužel výrazně narušil koronavirus, takže přípravu nyní může absolvovat jen limitovaný počet hráčů a hráček. V průběhu dvou let bychom rádi nabídli možnost tréninku zhruba dvaceti badmintonistům. Protože se jedná o národní centrum, neřešíme, odkud kdo je. Podstatné pro nás bude, jak budeme reprezentovat Českou republiku na evropských a světových turnajích. Na druhou stranu většina hráčů a hráček studuje na sportovním gymnáziu nebo na Západočeské univerzitě v Plzni. Rovněž s těmito školami jsme navázali spolupráci, chceme naplňovat myšlenky úspěšného skloubení sportu a studia.

Jaké novinky se v Národním badmintonovém centru chystají?

Momentálně jedeme v tzv. zkušebním režimu, kdy ještě zařizujeme celou řadu detailů, abychom mohli bez obav spustit plný provoz. Ve vzájemné komunikaci se sportovními centry mládeže budeme domlouvat možnosti spolupráce při přípravě našich juniorských reprezentantů a reprezentantek, také chceme vyladit spolupráci na úrovni dospělé reprezentace.

Kdy se přepne ze zkušebního provozu do plného režimu a co k tomu chybí?

Český badminton změnil od začátku roku zásadně systém přípravy, který by měl umožnit těm nejlepším hráčům a hráčkám připravovat se na profesionální úrovni a dosáhnout na velké medaile. Chtěli jsme to stihnout do září, ale výrazně nás brzdí koronavirus. Věřím ale, že ještě v průběhu roku oznámíme, že je centrum připraveno na potřebné úrovni.

Uvažujete, až to epidemická situace dovolí, o diváckém zpřístupnění vybraných tréninků pro plzeňskou badmintonovou veřejnost?

Připravujeme celou řadu akcí, které by měly sportovní veřejnost přitáhnout k badmintonu. Chceme jeho popularitu dále rozvíjet. Třeba i díky národnímu centru, které chceme časem otevřít nejen hráčům a trenérům, ale i všem fanouškům.

Kdo je ve špičce? V Národním badmintonovém centru v Plzni trénuje absolutní česká špička, například Milan Ludík, Adam Mendrek, domácí Jan Louda nebo Sabina Milová, Tallulah Van Coppenolle, centrum si časem přiletí vyzkoušet i Tereza Švábíková, která se dlouhodobě připravuje v Dánsku. „Právě společný trénink elitních hráčů bude naše reprezentanty posouvat dopředu, v budoucnu bych rád do Plzně pozval také trenéry ze zahraniční,“ prohlásil Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu. Bývalý olympionik v Plzni své následovníky rovněž trénuje. „Přípravu v národním centru jsme nabídli všem nejlepším českým hráčům a jsme rádi, že jsme měli veskrze kladnou odezvu,“ tvrdil Koukal. Všichni reprezentanti mohou využívat i práce fyzioterapeutky Petry Laudové.

Autor: Martin Slepička