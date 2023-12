Středeční kvalifikační zápas mezi Českem a Slovinskem o mistrovství světa 2024 bude mít nádech derniér. Futsalový národní tým ukončí kvalifikaci na posledním nepostupovém místě a s reprezentací se po osmnácti a půl letech rozloučí trenér Tomáš Neumann a devětatřicetiletý kapitán Lukáš Rešetár. Duel Česko – Slovinsko se hraje od 18.30 hodin v hale na Slovanech.

Končící trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann (vpravo). | Foto: Jiří Gerhardt

„Bude velice těžké porazit Slovince, protože vyhráli nad Itálií 4:2. Slovinci jsou ne-uvěřitelně silní na balonu, rychlí, čeká nás fyzicky nesmírně náročný zápas. Přesto věřím, že máme tým na to, abychom Slovinsko porazili. Budou rozhodovat maličkosti a vyhraje mužstvo, které bude víc chtít a bude chytřejší,“ tvrdil na pondělní tiskové konferenci trenér české reprezentace Tomáš Neumann.

Podle Rešetára Češi odehráli se Slovinci i Italy vyrovnané zápasy, v nichž rozhodovaly detaily. „Rozhodne momentální forma, možná trochu štěstí a vůle. Slovinci jsou ještě ve hře o postup do baráže, ale my s trenérem nechceme zakončit reprezentační kariéru prohrou. Tým to tak vnímá a uděláme všechno pro to, aby to byl vítězný konec,“ řekl Lukáš Rešetár, který hraje za Inter- obal Plzeň.

