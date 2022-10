Češi si zkomplikovali cestu na mistrovství světa. V Plzni prohráli s Arménií

Futsalovému národnímu týmu se vůbec nepovedla kvalifikační premiéra před plzeňským publikem. Závažnější je to o to, že Češi si středeční prohrou 1:4 s Arménií v Plzni zkomplikovali postup na mistrovství světa 2024. Z kvalifikační skupiny 3 do další fáze kvalifikace o MS postupuje z prvního místa právě Arménie, Česko se bude rvát o druhé místo (čtyři nejlepší týmy z druhých míst postoupí, zbylých osm si to rozdá v play-off, pozn. aut.) v březnu 2023 v Bosně.

Česko (v červeném) - Arménie 1:4, 12. října 2022. Na snímku Lukáš Rešetár. | Foto: Jan Tauber