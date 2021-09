Zápas skončil jednoznačným vítězstvím Talentu 48:18. Čím si to vysvětlujete, když Maloměřice si v prvních dvou kolech nevedly špatně?

My jsme k zápasu přistoupili zodpovědně, nic jsme nepodcenili a z toho pak vyplynul vývoj utkání.

Deset minut před koncem fanoušci skandovali „padesát, padesát“. Motivovala vás hranice padesáti gólů?

Určitě. Chtěli jsme ji dosáhnout, což by bylo hezké. Museli jsme se ale soustředit, abychom nezačali blbnout a nedostávali jednoduché góly.

Co takový výsledek vypovídá o extralize? Není to její degradace?

Není. Podle mě Maloměřice neměly svůj den. Nemyslím si, že je v dalším utkání opět porazíme takhle vysokým rozdílem. Na každý tým někdy padne den blbec a Maloměřice ho zrovna měly v Plzni.

Zažil jste v kariéře vítězné utkání s tak výrazným brankovým rozdílem?

Asi ano, ale nebylo jich moc.

Jak udržet motivaci a koncentraci, když po první půli vedete o dvacet gólů? Nemá člověk chuť už jít domů?

Určitě ne. My zatím nejsme v situaci, kdy bychom si mohli dovolit něco podcenit. Nepovedl se nám první zápas (Talent doma prohrál s Novým Veselím 30:32, pozn. aut.), druhý jsme vyhráli o gól (29:28 ve Frýdku-Místku, pozn. aut.). Takže my musíme pořád jet na sto procent.

Na co apeloval trenér Petr Štochl o poločasové přestávce?

Abychom udrželi nasazené tempo, nic nepodcenili a nepolevili a aby všichni na hřišti nechali sto procent, protože jedině tak bude zápas pokračovat jako v první půli. A to se potvrdilo.

Naznačil výsledek 48:18 to, že se dostáváte do laufu, nebo to ukáže až sobotní zápas v Lovosicích?

Myslím si, že to ukážou až další zápasy. Nechci cokoliv podceňovat ani přeceňovat, ale až utkání v Lovosicích napoví, jakým směrem jsme tu formu nastartovali nebo nenastartovali.

Proti Maloměřicím chyběl druhý pivot Daniel Režnický, proto se na tomto postu s vámi střídal například Petr Vinkelhöfer. Ale i tak jste si zahrál hodně, souhlasíte?

Jojo, vytížení bylo velké. Už ale nejsem nejmladší a celý zápas už neodběhám, respektive neodběhal jsem ho, ani když jsem byl mladší (usměje se). Takže museli zaskočit jiní.