Závod slibuje střet účastnic olympiády, mistrovství světa i Evropy v sedmi atletických disciplínách.

Do Plzně dorazí šestá žena posledního mistrovství Evropy v Berlíně, olympionička a několikanásobná účastnice MS a ME Kateřina Cachová. Nebude chybět její tréninková kolegyně ze skupiny Františka Ptáčníka, slovenská rekordmanka a medailistka z ME v roce 2017 Lucia Vadlejch, která měla v průběhu halové sezony životní formu a bude spolufavoritkou závodu. Druhou Slovenkou bude Lucie Mokrášová, jež se do roku 2018 připravovala v USA ve sportovních centrech a sbírala nemalé úspěchy na slavných NCAA mítincích po celé Americe.

Sestavu doplní ostřílená česká reprezentantka a účastnice ME Jana Novotná, dvojčata Kateřina a Barbora Dvořákovy a Barbora Zatloukalová. Starším kolegyním se pokusí konkurovat juniorská česká rekordmanka v halovém pětiboji Tereza Elena Šínová.

Domácí AK Škoda Plzeň do sedmiboje vyšle Denisu Majerovou. „Denisa v loňské sezoně dokonce táhla českou reprezentaci na mistrovství Evropy vícebojařských týmů za skvělým sedmým místem,“ upozornil trenér atletické Škody Michal Černý.

Hlavní program ženského víceboje začíná v sobotu od 12.45 hodin. V neděli od 11.30 a sedmiboj vyvrcholí závěrečnou disciplínou ve 14.30.

„Soutěž žen doplní souboje mužů a juniorů v desetiboji, které začínají v sobotu od 11 a v neděli od 10 hodin,“ sdělil Černý.

Velkým favoritem soutěže mužů bude halový mistr v sedmiboji Ondřej Kopecký.