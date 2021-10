„Zápas v Jičíně byl pro mě docela velkým zážitkem, protože ve vyrovnaném utkání jsem do hry ještě nenaskočil. Na hřiště chodím za rozhodnutého stavu, což je něco jiného. Jsem rád, že jsem dostal příležitost,“ potěšilo Martina Říhu.

To, že za nerozhodnutého stavu bývá na hráče větší zodpovědnost, si nepřipouštěl. Do průběhu zápasu naskočil bez stresu. „A s čistou hlavou a užít si to. Myslím si, že mi to hodně pomohlo k tomu, abych podal dobrý výkon. Doufám, že jsem to splnil,“ řekl jednadvacetiletý házenkář Talentu.

Splnil, protože trenéra Petra Štochla Říha i Kaplan nezklamali. „Ověřili jsme si, že s nimi můžeme počítat,“ uvedl pro klubový web plzeňský kouč.

Trenérova slova mladou střední spojku potěšila. „Vždy potěší, pokud vás trenér takhle zmíní. Myslím si, že když budeme s Leo Kaplanem v těchto výkonech dál pokračovat, tak bychom mohli dostávat více příležitostí. Věříme, že jsme trenéra o tom přesvědčili. Samozřejmě je ale těžké dostat se na hřiště, když máte před sebou dva super hráče (Michal Tonar a Jakub Douda, pozn. aut.). Pokud ovšem dostanu šanci, musím ji chopit za pačesy a porvat se s ní,“ uvědomuje si Martin Říha.

Utkání v Jičíně bylo pro něho teprve druhým po delší pauze zaviněné zraněním. Předminulý týden hrál za prvoligové Strakonice.

Talent mohl podle Říhy zlomit zápas už v první půli. „Vedli jsme o šest gólů, ale potom jsme nechali soupeře nadechnout se. Naštěstí jsme zápas zvládli a v poslední čtvrthodině Jičínu výrazně odskočili. Ale bylo to ubojované, zápas mohl probíhat ve větším klidu z naší strany,“ je přesvědčen Říha.

Teď má extraliga dva týdny reprezentační pauzu.

Ronal Jičín 26

Talent Plzeň 32

Poločas: 13:16. Vyloučení: 3:4. ŽK: 2:2. Sedmimetrové hody: 4/4:2/1.

Sestava Talentu: Šmíd, Herajt – Douda 6/1, Nejdl 5, Linhart 3, Šafránek 1, Korbel 2, Stehlík 3, Režnický 6, Vinkelhöfer 2, Šindelář 1, Říha 3, Chmelík, Kaplan.