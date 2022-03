Ve Wimbledonu 2017 se jeden z nich dokonce přiblížil až ke kurtu a anglicky jí vyhrožoval, ale když na něho ukázala, utekl. Spíš však čelila česká tenistka útokům ve virtuálním světě internetu. „Bylo to něco hrozného. Vyhrožovali mi smrtí, že mi zabijou rodinu. Ať máme ty nejhorší nemoci. To není nic hezkého,“ vzpomíná rodačka z Plzně, která v pondělí slaví šestatřicáté narozeniny.

Před pár lety dokonce na svém facebookovém profilu zveřejnila, co jí lidé píší. „Svou stupidní hrou jsi mi prohrála peníze, běž do pr…“ psal jí jeden z nich před pěti lety po porážce na turnaji v anglickém Birminghamu.

Teď se o tom Strýcová zdráhá i mluvit. „Sprostá slova byla samozřejmostí,“ vypráví. „Jako mladší jsem to nesla hodně těžce. Prohrála jsem zápas, byla jsem z toho smutná a do toho přijde taková ošklivá zpráva…“

Strýcová si užívá roli maminky, návrat na kurty se zatím odkládá

Postupem času se však i proti nadávkám a výhrůžkám obrnila. „I když ani pak to nebylo nic hezkého,“ uznává Strýcová.

V drtivé většině šlo o zprávy od sázkařů, kterým svojí prohrou „pokazila“ tiket. „Nikdo z nich mě nikdy nekontaktoval z očí do očí, vždycky to bylo přes sociální sítě. Myslím, že při osobním setkání by to nikdo z nich ani neřekl,“ vypráví dál.

Kolikrát ji přepadla chuť si to s nimi vyříkat. „Měla jsem tendenci jim napsat, co si to vůbec dovolují,“ popisuje svoje pohnutky. Udělala to jen jednou. „A byla to chyba, nemá cenu jim cokoliv vysvětlovat,“ přiznává teď. „Později jsem se naučila takové věci nečíst a jejich autory jsem si vždycky hned zablokovala,“ přidává recept pro mladší kolegyně.

Případem vyhrožování tenistkám se zabývala i ženská federace WTA. „Ale nevím, co s tím můžou udělat. Ti lidé využívají anonymity internetu,“ říká Strýcová.

„Svým způsobem šlo o nemocné lidi,“ snaží se s odstupem času dívat na věc s chladnou hlavou. Když skončila s aktivní kariérou, jeden z nich se jí omluvil. „Ahoj, Barboro, gratuluji k celé tvé kariéře. Byly doby, kdy jsem spadl do gamblingu a řekl zlé věci, když se mi při sázení nedařilo. Jen chci, abys věděla, že je mi to upřímně líto. Nikdy jsem nic z toho nemyslel vážně,“ kál se jistý Jason.

A co na to Strýcová? „Omluva přijatá,“ napsala.