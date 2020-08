Po hodině a půl boje v lijáku Stošek přespurtoval Ondřeje Cinka a soupeři tak na jeho domácí půdě vrátil nedávnou porážku. Tehdy ho specialista na cross country obral o české zlato v maratonu.

„Vítězství si cením o to víc, že ani výhra den předtím na Šumavě nebyla zadarmo. Ve Stupně to bylo vinou počasí hodně těžký, těžší, než jsem čekal,“ říkal v cíli promočený a zabahněný vítěz z týmu Cycling Future – Northwave.

A jak viděl klíčové okamžiky závodu poté, co v čele zůstal už jen s Cinkem?

„Chvílemi mi Ondra odskočil, v posledním kole to už vypadalo zle, ale pak chyboval ve výjezdu. Předjel jsem ho, ale ve sjezdu mě zase předstihl a došlo až na spurt. Moc jsem si nevěřil, cítil jsem únavu, ale klaplo to,“ uvedl 26letý biker žijicí v Plzni

Ve Stupně očekával kratší závod. „Ondra Paur nám to i přes zkrácení o jeden okruh udělal hodně těžký. Technicky asi nejtěžší závod, co jsem letos jel. Možná i za delší dobu. Ten okruh je náročný normálně, natož rozbahněný. Trať se měnila každé kolo a my byli unavenější a unavenější. Ale podmínky měli všichni stejné, takže za mě parádní závod,“ ocenil Stošek.

Jeho bratr Viktor cíl, podobně jako spousta dalších bikerů, neviděl.

Nyní se vítěz ze Stupna chystá na Swiss Epic, pětietapový závod ve Švýcarsku. „Předtím si dám o víkendu v rámci tréninku Český pohár v cross country na Zadově, kam se prý chystá hodně zahraničních jezdců,“ sdělil Martin Stošek.