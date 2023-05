V Kyšicích u Plzně se utkají esa juniorské cyklistiky. Šestnáctiletý talent bude lídrem pořádající Roman Kreuziger Cycling Academy.

Pavel Šumpík | Foto: RKCA

Národní výběry Německa, Rakouska, Polska, Rumunska, Dánska či Spojených států, k tomu klubové týmy z celé Evropy. Budoucí hvězdy světové silniční cyklistiky se střetnou v Kyšicích u Plzně. Jede se tu třetí ročník prestižní Grand Prix West Bohemia pro kadety a juniory.

Mladí cyklisté budou na okruhu u Kyšic bojovat oba víkendové dny. Vrcholem mítinku by měl být nedělní závod juniorů nejvyšší kategorie UCI 1.1. V nabité konkurenci se chtějí ukázati jezdci pořádající Roman Kreuziger Cycling Academy.

Lídrem akademiků bude Pavel Šumpík. „Trať u Kyšic se mi líbí. Má klasikářský střih. Je to nahoru dolů, ale na dobrém asfaltu. Samozřejmě by bylo super zvítězit,“ zasní se.„A i když to bude těžké, tak se o to popereme. Znamená to jezdit vpředu a hlídat si největší favority. Což budou nejspíš kluci z německého Auto Eder, špička této kategorie s lídrem Martinem Bártou,“ říká 16letý jezdec z Horní Jelení na Pardubicku.

Pavel Šumpík uprostřed slaví vítězství v úvodním závodě Českého poháru juniorů v Jevíčku.Zdroj: RKCA

Juniorem je sice prvním rokem, ale už ukázal své přednosti. Nedávno Šumpík vyhrál úvodní díl Českého poháru juniorů v Jevíčku a v dalším dějství skončil druhý.

Jako kluk sice začal závodit na horském kole, ale záhy ho chytla silnice a cyklokros. A je úspěšný. Loni se mezi kadety stal mistrem v časovce, v téže disciplíně si na Evropských olympijských hrách mládeže v Banské Bystrici vybojoval stříbro a letos v únoru reprezentoval Česko na MS v cyklokrosu. Není divu, že po talentovaném jezdci sáhl šéf akademie Petr Kubias, který v Plzni buduje špičkovou juniorskou stáj.

Hlavní závod Grand Prix West Bohemia se odehraje na okruhu mezi Kyšicemi, Červeným Hrádkem, Chrástem a Dýšinou.Zdroj: RKCA

V sezoně by se chtěl Šumpík nominovat na světový šampionát jak na silnici, tak v cyklokrosu, který se příští rok koná v Táboře. Teď se ale soustředí na GP West Bohemia. Nedělní závod juniorů na 133 km začne v Kyšicích ve 14.00, už v 10.00 startují kadeti. Stejné časy platí i pro sobotní závody. Akci provází dopravní omezení.

