Judista David Pulkrábek, který v minulosti působil v Judoclubu Plzeň, patří k favoritům mistrovství Evropy. Šampionát i utkání sedmadvacetiletého absolventa Sportovního gymnázia v Plzni začínají ve čtvrtek v Praze.

David Pulkrábek. | Foto: ČTK

„Chci se prát zápas od zápasu a nejlépe získat medaili, protože mistrovství Evropy je doma. Bylo by fajn, aby hrála česká hymna na domácí půdě. To by byl nezapomenutelný zážitek,“ řekl David Pulkrábek.