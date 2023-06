Přitom nechybělo mnoho a 32leté Plzeňačce se mohl splnit plán, s nímž do boje šla, ukončit zápas v prvním kole. Po jejím tvrdém úderu pravým hákem v prvním ze tří kol byla Buddová pořádně otřesená, jenže zkušená Američanka, která v kleci zápasí neuvěřitelných třináct let, se z toho dostala.

„Dobře mě tam nachytala, byla jsem dost otřesená,“ přiznala pak Julia Buddová ve vítězné řeči po zápase. První kolo sice u rozhodčích prohrála, ale v dalších dvou měla mírně navrch.

„Cítila jsem, jak jsem chytla rytmus, trefovala jsem údery,“ pochvalovala si, ale ocenila i Jindrovou. „Byla to opravdu těžká soupeřka. Věděla jsem, že je hodně dobrá kickboxerka. Ale já jsem to odmakala,“ dodala Buddová.

Dvaatřicetiletá Plzeňačka, která dostala začátkem dubna těžké k. o. od Amber Leibrockové ze Spojených států, tak v letošní pyramidě profesionální organizace PFL končí už po dvou zápasech.

Loňský postup do semifinále se jí zopakovat určitě nepodaří. Ale i tak by měla v prestižní soutěži zápasnic MMA bojovat i v příští sezoně, protože má ještě na rok platnou smlouvu. „Ale uvidíme, jak to bude. Po třech porážkách v řadě, aby to nebyla nějaká komplikace,“ zapochybovala Martina Jindrová ještě před odletem za moře, když přemýšlela, co by se stalo v případě neúspěchu.

„Ale zápasila jsem s obrovskými jmény. Jsou to nejlepší holky v MMA, každý zápas je strašně těžký. Musím říct, že mě ta konfrontace furt posouvá dál a dál. Je to obrovská motivace,“ doplnila vzápětí bojovnice z Plzně.

Mezi nejlepší kvarteto neprošla nakonec ani její sobotní přemožitelka Julia Buddová, čtyřnásobná šampionka konkurenční organizace Bellator. Tak veliká je v turnaji v PFL konkurence.

O pohádkový jackpot milion dolarů se 19. srpna utkají Laura Pachecová, která v semifinále vyzve Olenu Kolesnykovou, a Jindrové první přemožitelka Amber Leibrocková se o finále popere s Marinou Mokhnatinovou.