Jak těžký zápas vás čeká, když je soupeř dvanáct míst pod vámi?

Pokud jedu boxovat do ciziny, nikdy to není tak, že by mě zvali na slabého soupeře, aby mi zaplatili za to, že jim ho zmlátím. Xhoxhaj bude těžký soupeř a nepodceňuji ho, ale věřím si. V hlavě jsem nastavený tak, že si věřím maximálně. Nevím, kdy jsem si takto naposledy věřil.

Čím si to vysvětlujete?

Tím, že mám za sebou těžší bitvy než můj soupeř, který neboxoval s náročnými soupeři. I když je pravda, že před dvěma měsíci měl zápas s Polákem Masternakem, který je pátý na světě (Xhoxhaj prohrál ve čtvrtém kole technickým K. O., pozn. aut.). S ostatními soupeři většinou boxoval doma a tam mu vozili protivníky, kteří by ho co nejméně ohrozili. Takže Xhoxhaj ještě neprošel tak těžkými zkouškami jako já. Stál jsem proti Kudrjašovovi, který měl z 23 výher 23 K. O., proti Priceovi, jenž byl o hlavu vyšší a měl bronzovou medaili z olympiády. Mohl bych jmenovat další. Myslím si, že mi bude hrát do karet, že jsem ostřílenější nejen z křížové, ale i z těžké váhy. Můj soupeř většinu své kariéry boxoval v kategorii do 81 kg a v křížové má asi tři zápasy. Nepodceňuji ho, ale věřím si na něj.

Podobá se Xhoxhaj stylem nějakému soupeři, s nímž jste už boxoval?

Přirovnal bych ho k Jozefu Jurkovi, s kterým jsem boxoval v říjnu. Technický soupeř, nesedí mu, když je pod tlakem a útočíte do něj tvrdými ranami.

Budete chtít zápas ukončit před limitem?

Určitě. Xhoxhaj bude doma, zápas pořádají jeho manažer s promotérem, takže to nebude tak, že těsně vyhraju na body. Soupeře musím knokautovat. Myslím, že v Kosovu to bude s rozhodčími ještě o trochu horší než v Rusku (v prosinci 2019 v Rusku rozhodčí obrali Pejsara o výhru nad Kudrjašovem, což uznala i ruská boxerská federace a dva sudí potrestala zákazem činnosti na rok a půl, pozn. aut.). Jsem na to připravený, budu muset podat maximum, abych soupeře knokautoval, na což mám deset kol. Věřím, že jsem silově lépe vybavený a že se během deseti kol trefím. A když ne, tak se budu snažit soupeře zasypat tvrdými ranami, nenechat ho chvíli odpočinout.

Kam se v případě vítězství posunete v žebříčku?

Nevím, nezabýval jsem se tím. Ale doufám, že do první světové padesátky.

Je zápas pro vás zajímavý i finančně?

Je to v možnostech, na které jsem zvyklý. Není to výrazně méně, nebo více.

Bude to váš pátý letošní zápas. Tolikrát jste stál v ringu naposledy v roce 2016…

Když jsou možnosti, tak jich chci využít. Minulý rok byla omezení sportovních akcí a zápasů, ale trénoval jsem celý rok. Na konci roku jsem měl zápas s Vasilem Ducárem o český titul, pak letos v dubnu v Rusku duel s Papinem. Oba jsem prohrál, ale byl jsem vyčichlý, přestalo mě to bavit. Jak jsem se vloni dostal ze zápasového tempa, připadal jsem si vyhořelý. Naštěstí teď mě to znovu chytlo. Také si uvědomuji, že nejsem nejmladší a že mám před sebou pár posledních let. Proto bych chtěl ten závěr zasprintovat a boxovat, dokud to jde.

Bude odveta s Ducárem?

O ni mám velký zájem. Lukáš Konečný by ji rád uspořádal ideálně v průběhu příštího roku. Výsledek a výkon byl z mé strany katastrofou. Asi to bylo tím obdobím, kdy jsem byl vyhořelý, nic mě nebavilo. Teď jsem ale namotivovaný a věřím tomu, že bych Vasila porazil. Teď jsem byl dvakrát na kempu v Polsku, což mi před zápasem s Vasilem Ducárem chybělo.

