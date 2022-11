Několikrát už jste v této sezoně na pár minut nastoupil, ale až zápas Kopřivnicí se dá brát jako opravdová premiéra. Souhlasíte?

Ano, poprvé v základu. Jsem rád, že jsem dostal příležitost. Zápas se zpočátku nevyvíjel podle našich představ, Kopřivnice držela krok. Naštěstí jsme vyhráli, ale byl to těžký zápas.

Už předtím se říkalo, že je Kopřivnice nepříjemný soupeř, v čem přesně?

Je to náročné hlavně fyzicky. Oni hodně obíhají, hrají signály, mají pár střelců zdálky, ale umí dohrát i do křídla nebo na pivota.

Při prvních útocích vyšlo zakončení na vás. Jaké to je, mít takovou zodpovědnost?

Byl to stres, velký stres. Ale po prvním gólu to ze mě opadlo. A naštěstí to tam padalo i dál.

FOTO: Talent i s přispěním dorostenců porazil Kopřivnici

Kdy jste se dozvěděl, že budete v základní sestavě?

Asi dva dny před zápasem, protože Adam Beneš je na antibiotikách, takže přišla řada na mě. Jsem rád, že jsem ji takhle využil.

Premiéra v základu, pět branek a navrch červená karta, to budete mít asi pořádný příspěvek do klubové kasy?

To bude. (úsměv)

Po tom posledním dvouminutovém trestu jste se trošku divil. Netušil jste, že už je třetí a znamená vyloučení?

To ne, já jsem se spíš divil té dvojce. Je to moje první červená karta v životě, jednou asi přijít musela.

Je vás v týmu víc mladých pohromadě, je to pro vás výhoda?

Určitě. S Kubou (Štochl), Adamem (Benešem), Peťou Zedou i Danem (Bláha) se známe z dorostu, rozumíme si. Ale musím říct, že i starší kluci nás mezi sebe vzali skvěle. Jsme perfektní parta.

Kdo z těch starších se o vás nejvíc stará?

Kuba Šindelář, ale i ti další. Vycházíme spolu perfektně.

Ale máte jako mladí nějaké povinnosti?

Jasně, taková ta klasika. Máme služby na balony, na pití.

Na co si mezi dospělými musíte nejvíc zvykat?

Extraliga je úplně na jiné úrovni. Dorostenecká liga není tak kontaktní, ani se tolik neběhá.

Jak jste sledoval titulové sezony Talentu?

Z předminulé sezony mám dokonce i medaili, i když jsem moc nehrál. I ty předchozí tituly si pamatuju, Talentu fandím odmalička. Sledoval jsem Vinkla (Vinkelhöfer) se Šafránkem, kteří harjí na mém postu. Rád se od nich něco přiučím.

A teď vás v neděli čeká extraligový šlágr s Lovosicemi o první místo. Těšíte se?

Je to vysněný zápas. Snad se nám podaří vyhrát a udržíme se na špici tabulky.