Ani tento seznam úspěchů za poslední tři roky nezaručuje pokračování na trenérské lavičce. Své o tom ví Michal Tonar, od pátku nový kouč extraligových házenkářů Zubří. „Docela mě to překvapilo, ale asi se to peklo už delší dobu. Jen jsem to nevnímal. Dominance týmu mě možná trochu uchlácholila, že jsem si tento krok vedení ani nepřipouštěl, ale bohužel. Na druhou stranu mě hřeje, že veřejnost to celé vnímala trochu jinak,“ říká k nečekanému konci v Plzni Michal Tonar st.

Teď bývalého reprezentanta a účastníka olympijských her v Barceloně z roku 1992 čeká nová výzva – omlazený tým Robe Zubří.V mužstvu, které po sezoně opustili tahouni Řezníček nebo Šustáček, bude mít za úkol hlavně zapracovat mladé hráče. „Moc se na to těším. Baví mě trénovat mladé hráče, kteří jsou draví a jdou si za svými sny,“ říká nový trenér Zubří Tonar.

Přecházíte do klubu skromnějších podmínek. Nemátez toho obavy?

Někdy kluby se skromnějšími podmínkami jsou mnohem akceschopnější než ty profesionální. Stejně nakonec vždy záleží na daných hráčích, jak to pojmou. Mohou působit v amatérském prostředí, ale s dobře nastavenou vůlí dojdou dál než jiní hráči z profesionálnějších klubů. Tím rozhodně nijak neporovnávám Zubří s Plzní. Pro mě je tohle angažmá hlavně výzva, že mohu mladým hráčům předat nějaké své zkušenosti. Není žádné tajemství, že Zubří pracuje velice dobře s mládeží, a výsledky jsou vidět.

Jak probíhalo jednání s vedením klubu?

Od začátku bylo korektní. Oslovili mě až poté, co se s Dušanem Polozem nedohodli na pokračování. Přišel první oťukávací telefonát, jestli bych o tom vůbec uvažoval. V té chvíli mi to přišlo docela zajímavé. Nakonec jednání probíhala zhruba tři týdny. Všechno bylo absolutně férové, byl dostatek času, aby si to případně obě strany mohly rozmyslet.

Jaké další nabídky jste ještě zvažoval?

Nabídek bylo víc, i z Lucemburska nebo Rakouska. Ale žádná nebyla konkrétní. I to nakonec rozhodlo pro Zubří. Navíc poslední tři roky jsem působil v extralize. Zubří vždy patřilo k těm lepším týmům. Doufám, že tomu tak i zůstane.

Měl jste setkání s novými svěřenci. Došlo na proslov?

Proslov ne. Spíše takové přivítání a uvedení. Od vidění se za tři roky, co jsme proti sobě hráli, známe. V šatně jsme pak probírali mé představy zahájení sezony.

Postavilo před vás vedení Zubří nějaký cíl?

Vedení je rozumné, protože v kádru je asi osm juniorů. Věkový průměr vychází na 22 let. Budeme potřebovat i dost trpělivosti od fanoušků, protože přechod k mužům je trošku delší trať, a uvidíme, za jak dlouho ji dokážeme uběhnout. Určitě chceme postoupit do play-off, ale nic konkrétního mně vedení klubu nestanovilo. To spíš já sám si budu klást cíle, které se snad budou plnit. Mladí kluci potřebují rok nebo dva, než se zapracují a dorostou do mužské házené.

Jaké bylo pro vás Zubří jako soupeř?

Určitě byli i nepříjemnější soupeři. Do Zubří jsem jezdil rád, protože tady kluci vždy hráli házenou a nebyl to nějaký urputný boj o urvání dvou bodů na úkor házené. Snad budeme hrát i nadále líbivou házenou.

Po sezoně dost opor odchází. Už máte představu o složení mančaftu?

Zásah do týmu je to veliký. Asi se od nás teď nebude moc očekávat, proto můžeme alespoň překvapit. Uvidíme, jak si to všechno sedne, ale jsem optimista.

Máte už vyhlédnuté případné posily?

Odešli dva stěžejní hráči – pravá spojka Řezníček a střední spojka Šustáček. Vedení mi zaslalo soupisku, se kterou počítá. Bude to motivace pro mladé kluky. Není to tak, že otočím zázračným prstenem a ti mlaďoši budou hned tahouny mužstva. Tohle si musí zasloužit a vybojovat. Jinak co se posil týče, je to spíš otázka na vedení. Není vyloučené, že by se kádr během sezony mohl posílit. Když už, tak by nebylo potřeba tým doplnit, ale posílit. Což jsou dvě různé věci.

Přijde z Plzně váš syn Jakub, který je zatím bez angažmá?

Toto téma jsme v Zubří neprobírali. Ani si nemyslím, že je to aktuální. Kuba hledá zahraniční angažmá. Doufám a držím mu palce, aby mu to co nejdříve klaplo.

Dokážete popsat pocity při vzájemných zápasech s Talentem Plzeň?

Teď to příliš neřeším. Ano, bude to zvláštní, hlavně když přijedu na Lokádu do Plzně a budu stát na druhé straně. Je jasné, že proti vlastnímu synovi Michalovi to budou zvláštní pocity.

Kdy začínáte s přípravou na novou sezonu?

Zhruba v polovině července. Začneme kondiční přípravou a postupně se přesuneme do haly. Určitě tam bude přes prázdniny nějakých deset nebo dvanáct přípravných utkání. Příprava musí být hodně dobrá, abychom v extralize obstáli. Máme strašně těžké rozlosování. Začínáme v Brně, pak máme doma Plzeň, třetí kolo hrajeme v Karviné a poté doma s Duklou.

Jak to budete mít s dojížděním?

Budu bydlet v Zubří nebo v Rožnově. Trénování nebude o tom, že bychom se sešli párkrát do týdne. Budeme trénovat i dvakrát denně, hlavně v kondiční části přípravy. Na nějaké velké dojíždění pět set kilometrů domů to asi moc nebude.