Kapitán Talent týmu Plzeňského kraje Petr Vinkelhöfer se chystá na čtvrtfinále play-off extraligy házené proti Kopřivnici. „Budu se snažit spoluhráče podpořit a vyburcovat, aby každý podal maximální výkon,“ řekl Vinkelhöfer

Jakou sérii očekáváte?

Standardní play-off čtvrtfinále, v němž oba týmy do toho dají maximum. Přejde to do modu play-off, nikdo si nic nedaruje.

Jste naladění do modu play-off?

Budeme dělat maximum pro to, abychom se do modu play-off dostali. Musíme se namotivovat na maximum, i když bez diváků to bude těžší.

Dokážete se nahecovat sám?

Jo, a myslím si, že by to neměl být problém pro většinu hráčů. Diváci nechodí už delší dobu, takže se musíme namotivovat sami.

Těšíte se na play-off?

Určitě se těším. Jsem rád za to, že se dohrála základní část v této komplikované době. A všichni máme radost, že play-off může proběhnout.

Bude to dlouhá série?

Nedokážu to odhadnout, ale my určitě nebudeme chtít hrát na pět zápasů. Budeme se snažit vyhrávat, a čím dříve postoupíme, tím lépe.

V základní části vždy vyhráli hosté. Jak to bude teď?

Doufám, že postoupíme. My jsme měli slabší začátek sezony. S Kopřivnicí jsme doma prohráli, pak jsme padli v Lovosicích. Chvíli trvalo, než si to všechno sedlo. Věřím, že teď to bude lepší.

Trenér, Karel Šmíd i Tomáš Nejdl mluvili o tom, že Kopřivnici odešel klíčový házenkář Donoso. Nehrozí z tohoto pohledu uspokojení a podcenění soupeře?

To určitě ne. Byl to hráč s reprezentačními zkušenostmi, takže oslabení to je. Ale my musíme být maximálně koncentrovaní, aby nás nic nepřekvapilo.