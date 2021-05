Talent a Baník se ve finále střetnou potřetí v řadě. „Karviná má vyrovnaný kádr, standardní výkonnost si drží celou sezonu, takže očekávám vyrovnanou sérii,“ říká Vinkelhöfer.

Dalo vám Zubří, které ve čtvrtfinále Karvinou potrápilo, návod, jak na ni vyzrát?

My budeme čerpat nejen ze zápasů Karviné se Zubřím, ale i ze semifinále s Lovosicemi.

Na co si musíte dát pozor?

Ve srovnání s Duklou bude Karviná více využívat spolupráci s pivotem a zkoušet hru v sedmi.

Dá se říct, že se Karviná po rozpačitém začátku v play--off nyní rozjela?

Její zápasy jsem nesledoval, ale podle výsledků odehrála vyrovnané zápasy. Těžko říct, jestli se rozjíždí.

Očekáváte vyrovnané výsledky?

Očekávám podobné série jako v minulosti, tedy vyhecované zápasy. Je dobře, že do haly už budou moct někteří diváci, protože je smutné hrát play-off bez nich.

Proč Plzeň a Karviná v posledních letech dominují extralize?

Neřekl bych, že obě mužstva extralize dominují. Jasně, my a Karviná jsme potřetí za sebou ve finále, ale soutěž se vyrovnává. Osmé Zubří mohlo překvapit první Karvinou ve čtvrtfinále a my jsme odehráli vyrovnanou sérii s Duklou, takže česká extraliga se zvedá a jsou v ní hodně nadějní mladíci, kteří se rychle adaptovali na mužskou házenou, což je dobře. My a Karviná jsme ukázali větší zkušenosti.

Jsou mezi hráči nevyřízené účty, když už jste proti sobě hráli dvakrát ve finále?

Nevyřízené účty určitě ne, ale půjdeme po sobě, protože se hraje o titul mistra extraligy. Bude to vyrovnané a vyhecované, což je jasné nám i Karviné. Kádry obou mužstev prošly obměnou, takže to není o tom, že bychom hráli každý rok proti stejným hráčům.