„Naposledy jsem tak brzo hrál žákovské turnaje, které začínaly kolem deváté hodiny. Všechny nás ten čas docela překvapil, protože jsme zvyklí hrát nejdříve v půl jedenácté, ale teď je to o hodinu a čtvrt dříve,“ zaskočilo spojku Plzně Michala Tonara.

Brzký čas zápasu je kvůli potřebám ČT Sport, který nepřetržitě od 11 do 21.40 hodin vysílá utkání hokejového mistrovství světa.

„Uvidíme, co to s námi udělá. Nicméně je to pro oba mančafty stejné. Nevýhoda je v tom, že se bude muset o hodně dřív vstávat, abychom se stačili nasnídat. Na hale budeme muset být kolem půl osmé,“ dodal Tonar.

Kvůli tomu plzeňští házenkáři odcestují do Karviné už dnes po dopoledním tréninku. „To je výhoda, že tam budeme spát, i když budíček bude v dřívějších hodinách, než jsme zvyklí. Nevím, kde přesně budeme spát, takže dojezd do haly také zabere nějaký čas. Většinou jsme dvě hodiny před zápasem v šatně a připravujeme se na utkání. Takže zápas od čtvrt na deset ráno je určitě extrém, ale nesmíme se na to upínat, musíme to vzít v potaz, popasovat se s tím a zvládnout samotný zápas,“ je smířený Michal Tonar.

Jako nestandardní považuje začátek zápasu i trenér Talentu Petr Štochl. „Není to příjemné, ale obě mužstva jsou zvyklá hrát domácí zápasy od půl jedenácté, takže to až tak hrozný rozdíl pro nás není. Pro oba týmy to bude stejné, protože my pojedeme do Karviné o den dřív, takže budeme vstávat ve stejnou dobu jako hráči Karviné,“ uvedl Štochl.

První dva finálové zápasy byly vyrovnané. Talent Plzeň nejprve prohrál o gól, ale ve druhém utkání zvítězil v sedmimetrových rozstřelech, když po šedesáti minutách duel skončil 27:27.

„Věřím, že Karvinou taková porážka psychicky nalomí. Celý zápas vedla, my jsme hráli špatně, ale vyválčili jsme remízu a na sedmičky jsme vyhráli,“ tvrdil házenkář Plzně Jakub Douda.

Trenér Talentu Štochl stále vidí rezervy ve hře svých svěřenců. „Řeknu to možná namyšleně, ale my jsme oba zápasy odehráli relativně špatně. Myslím si, že dokážeme hrát výrazně lépe. Budeme se soustředit na vlastní výkon, na zlepšení svých dovedností a taktiky, abychom byli úspěšní,“ konstatoval Petr Štochl.

Aby Západočeši uspěli, musí si dát větší pozor na reprezentanta Vojtěcha Patzela, který v Plzni vstřelil patnáct gólů.

„Ale v Karviné nedal skoro nic. Patzela a Matěje Klímu z Dukly nelze ubránit tak, aby za dva zápasy nedali gól. Milan Škvařil dá také nějaký gól, i když ho soupeř brání. Patzel vstřelil patnáct gólů, ale Karviná prohrála,“ upozornil Jakub Douda.