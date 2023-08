Zatím jsou medailovými tahouny Česka na probíhajících Letních univerzitních hrách v čínském Chengdu. Sportovní střelci získali v Asii už čtyři medaile a všechny cenné kovy mají plzeňskou stopu. Po zlatu Matěje Rampuly (Dukla Plzeň) a bronzu Jiřího Přívratského (Olymp Plzeň) se tentokrát zaskvěli Pavel Schejbal z Olympu a Veronika Blažíčková z Dukly. Oba si vystříleli bronzové medaile.

Pavel Schejbal (vpravo) hrdě ukazuje bronzovou medaili. Zleva stříbrný Korejec Hojin Lim a vítěz Číňan Kai Hu. | Foto: Zdroj: 2021chengdu.com

Pistolář Schejbal ve střelbě z deseti metrů na terč a Blažíčková v týmové soutěži puškařek v třípolohové malorážce.

„Mám velikou radost, protože něco takového se mi nikdy nepovedlo. Je to v mé kariéře velký krok kupředu. Neměl jsem velká očekávání, chtěl jsem odvést svoji práci, a to se myslím podařilo. Když jsem šel do finále, tak jsem si řekl, že už jsem osmý, že už to horší být nemůže, že člověk už může jenom získat. Tak jsem si řekl, že s tím zabojuju, že to nějak půjde a ono to šlo,“ svěřil se Pavel Schejbal, student Západočeské univerzity v Plzni.

Na rozdíl od střelby ze vzduchové pistole na 25 metrů se Matěji Rampulovi nedařilo v disciplíně na 10 metrů, protože skončil v kvalifikaci na 16. místě.

„Byl to můj druhý nejlepší výsledek na takto velké soutěži, jsem s ním spokojený,“ řekl Rampula.

V akci byl na univerziádě i plavec PK Slávia VŠ Plzeň Ondřej Gemov, který postoupil do finále 400 metrů volný způsob výkonem 3:53:66 min., čímž celkově zaplaval pátý nejlepší čas. Ve finále se pohyboval na medailových příčkách, ale skončil těsně na čtvrtém místě, když svůj čas z rozplavby vylepšil na 3:51:96 minuty. Na první místo ztratil 3,31 sekund, na třetí příčku pak 2,3 vteřiny.

