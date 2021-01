Jste připravený hrát dnes v Brně?

Jsem, ale uvidíme, jestli mi trenéři dají prostor na hřišti.

Jak se cítíte po stránce fyzické kondice?

Pokud jde o následky covidu a dýchání, tak je to dobré. Tréninkové manko je trochu znát, ale myslím si, že se do toho brzy dostanu.

Bylo vůbec možné udržovat se v kondici během karantény?

V prvních dnech ne, snažil jsem se být v klidu. Ke konci karantény jsem už ale doma posiloval s činkami a vlastní vahou.

Jak jste trávil dlouhé chvíle doma?

Studuji vysokou školu, takže jsem se věnoval učení. A v televizi jsem sledoval mistrovství světa v házené.

Těšíte se na zápas po měsíční zimní přestávce?

Určitě se všichni těšíme, protože nikoho nebaví jen trénovat.

Bude Brno ve výhodě, když už odehrálo tři zápasy?

Určitě to bude jejich výhoda, protože zápasová praxe je velice důležitá.

Je obtížné hrát proti týmům, jako je Brno, které bojují o postup do play-off a vlastně hrají o sportovní život?

Je to tak, protože v podstatě všichni takoví soupeři hrají o každý bod a je jim jedno, proti komu hrají, a hrají na doraz. Myslím si, že to pro nás nebude vůbec jednoduché utkání a nesmíme nic podcenit.

Teď vás čeká zhruba měsíc, během něhož odehrajete týdně dva zápasy. Vyhovuje vám toto tempo?

Myslím si, že by to mohla být naše výhoda, protože máme dostatečně široký a kvalitní kádr na to, abychom byli schopní prostřídat a rozložit zápřah na více hráčů.

V sobotu vás čeká pražská Dukla, odkud jste přišel do Plzně. Je to pro vás stále specifický zápas?

Je to specifické, ale určitě méně než v minulé sezoně, kdy jsem proti Dukle hrál poprvé. Samozřejmě že trochu specifické to proti Dukle pro mě bude vždycky.