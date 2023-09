/FOTOGALERIE, VIDEO/ Florbalisté FbC Plzeň vstoupili do nového ročníku 1. ligy úspěšně, i když to drtivou většinu zápasu vypadalo na jasnou porážku. Západočeši v domácím prostředí proti Bulldogs Brno prohrávali ještě jedenáct minut před koncem třetí třetiny 0:4, ale pak doslova vstali z mrtvých a čtyřmi góly v rozmezí pěti minut dokázali skóre srovnat.

1. liga florbalistů, 1. kolo: FbC Plzeň - Bulldogs Brno 5:4 pp. | Foto: FbC Plzeň

V prodloužení pak o výhře plzeňského celku rozhodl svým druhým zásahem v zápase Matěj Čelakovský, jemuž v přesilovce čtyř proti třem nabíjel přesně spoluhráč Štěpán Plachý. „Bylo to velice těžké utkání. Bulldogs mají vyspělý tým, všechno mají výborně zmáklé a nám se proti nim hrálo špatně, nevěděli jsme, co s tím," přiznal po zápase trenér plzeňských florbalistů Matouš Hrdlička.

Ten už na konci druhé periody zkoušel stáhnout hru na dvě lajny, což i s přeskupením řad v úvodu třetí části přineslo kýžené ovoce. „Po prvním gólu nám to tam napadalo a šlo se do prodloužení, které bylo i s ohledem na to, že se hrálo tři na tři, otevřené na obě strany. Hosté se v něm nechali vyloučit a my svoji šanci využili a zápas rozhodli," pochvaloval si plzeňský kouč neuvěřitelné a opravdu nevšední sportovní zmrtvýchvstání svých bojovníků.

1. liga florbalistů, 1. kolo: FbC Plzeň - Bulldogs Brno 5:4 pp.Zdroj: FbC Plzeň

Plzeňští florbalisté tak na úvod nové prvoligové sezony vybojovali nesmírně cenné dva body, na které se pokusí navázat i v dalším zápase, který sehrají už v neděli od sedmnácti hodin doma (opět) proti českobudějovickým Štírům. Ti naopak mají po úvodní domácí porážce s Florbalem Ústí (2:5) co napracovat.

Třetiny: 0:2, 0:1, 4:1 - 1:0. Branky a nahrávky: 49. a 65. Čelakovský (na obě Plachý), 49. a 53. Vyčíchlo (Buchta, Zábran), 54. Tomášek (Vyčíchlo) - 7. a 9. Kučera (Zukal, bez asistence), 28. Vágner (Zukal), 47. Sedmera (Valachovič). Rozhodčí: Baloun - Sommer. Střely: 34:28. Vyloučení: 1:1. Využití přesilovek: 1:0. Diváci: 145. Hala: MSH Lokomotiva III. Sestava FbC Plzeň: Šrámek (Bezděk) - Tomášek, Zábran, Vyčíchlo, Buchta, Brabecm Horažďovský, Mrvík, Winter, Täuber, Plachý, Němeček, Manas, Čelakovský, Nový, Hájek, Khek, Vošta, Levý. Trenéři: Matouš Hrdlička, Ondřej Horažďovský.

