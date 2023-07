Čeští mistři získali solidní náhradu za Brazilce Caia, který přestoupil z Interobalu Plzeň do Japonska. Západočechy totiž posílí jiný brazilský futsalista Kaká, který přichází z portugalského Lombosu s vizitkou třetího nejlepšího střelce tamní nejvyšší soutěže. Sedmadvacetiletý futsalista nastřílel 19 gólů.

Michal Štrajt a trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký. | Foto: David Koranda

A v pátek po poledni Interobal ohlásil druhou posilu tohoto týdne, českého Portugalce se zkušenostmi z české a portugalské ligy, 24letého Francisca Mikuše. Ten naposledy hrál za Spartu Praha.

„Kaká je ofenzivní typ hráče. Čísla z posledních sezon v portugalské lize mluví za vše. Minulou sezonu skončil na třetím místě mezi střelci. Pro nás je důležité i to, že odehrál velice kvalitní zápasy s top týmy a dokázal se v nich prosazovat,“ vyjádřil se na klubovém facebooku sportovní ředitel Interobalu Plzeň Michal Štrajt.

Kaká začínal s futsalem v Brazílii v klubu Internacional de Santos, v Evropě hrál nejprve za švýcarský klub Geneva Futsal, odkud odešel v roce 2018 do portugalského klubu Ferreira de Zezére, kde ve druhé sezoně dal 28 branek. V Lombosu hrál dvě sezony a připsal si 15 a 19 gólů.

Mikuš začínal s futsalem v klubu AST Futsal a v Portugalsku prošel týmy SC Braga, Nogueiró e Tenões a CR Candoso/Natcal.

Plzni hrozí v Lize mistrů střet se Spartou

Kaká a Francisco Mikuš jsou třetí resp. čtvrtou novou akvizicí Plzně. Prvními posilami byla dvojčata a reprezentanti do 19 let Jaroslav a Jiří Zápotočtí, kteří přišli z Ústí nad Labem.

Kádr Interobalu opustili Michal Seidler (Bielsko Biala, Polsko) a Caio (Japonsko).

Příprava na novou sezonu plzeňským futsalistům začne 17. července. Do 1. Futsal ligy vstoupí v prvním kole doma proti nováčkovi soutěže z Chomutova. Už ve druhém kole dojde v Plzni na reprízu finále minulé sezony mezi Interobalem a Chrudimí.

„Chomutov bude na začátek trochu neznámá, ale nějaký materiál si zajistíme. Co zatím mám informace, tak Chomutov je poměrně ambiciózní a doplňuje kádr. I pro ně to bude velice zajímavý zápas, že rovnou pojede na hřiště mistra. Zápasy proti Chrudimi jsou vždy svátek. Taková utkání bych hrál klidně každý týden. Nezáleží, jaké je to kolo, musíme se na start ligy dobře připravit,“ řekl na klubových stránkách trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký.

Interobal bude obhajovat mistrovský titul bez Seidlera a Caia