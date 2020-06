Sázkové kanceláře odhadovaly lepší umístění pro Michala než Jakuba. „Všimli jsme si kurzů a trošku jsme si z nich dělali srandu. Myslím si, že zohlednili bráchovo lepší osobní rekord, ale bookmakeři nemohou vědět, jakou máme formu a jak jsme na tom v tréninku,“ tvrdil Jakub Forejt.

Ten si druhým pokusem 55,54 metru vytvořil nový osobní rekord. „Ale ideální závod to určitě nebyl, mám ještě hodně velké rezervy. Samozřejmě jsem spokojený s novým osobním rekordem, i když jsem mohl hodit dál,“ věděl Jakub Forejt.

Michalu Forejtovi se nejvíc povedl pátý pokus – 54,94 metru. „Projevilo se, že jsme ještě nezávodili, nejsme vyházení, takže to zdaleka není to, co jsem mohl hodit a co jsem si představoval. Přesto to neberu jako neúspěch,“ povídal Michal Forejt.

Své nedostatky viděl v technice hodu. „Disk si žádá hodně kvalitních hodů, ale my jsme zatím moc neházeli. Přidat musím i v rychlosti,“ dodal Michal.

Bronzový diskař plzeňského mítinku chodil v průběhu závodu pro rady k trenérce Lucii Plašilové. „Probírali jsme hlavně techniku. První hody byly o tom, abych se do toho dostal. Trenérka mi říkala, abych to rozjížděl a nebyl opatrný,“ prozradil Michal Forejt.

Jakub Forejt věří, že se rostoucím počtem závodů vytříbí hody a disk bude létat do větší vzdálenosti. „Na prvním závodě je těžké házet naplno, protože na tréninku nejde napodobit závodní pokusy, tedy alespoň u mě to tak je,“ vysvětlil Jakub.

Tempo závodu bylo hodně rychlé, protože v diskařském sektoru soutěžilo pouze šest atletů. „Klidně bych tempo zbrzdil. Šest lidí je málo, a když má ještě někdo nezdařený pokus, jde to hodně rychle za sebou. Po návratu od trenérky jsem si sedl tak na půl minuty a už jsem šel zase házet,“ uvedl Michal Forejt, stříbrný medailista z loňského mistrovství Evropy juniorů.

To Jakub byl o něco smířlivější. „Na začátku sezony mi nevadí, když to odsejpá, ale ve vrcholné formě bych to nechtěl absolvovat. V podstatě jsem neměl ani čas si sednout,“ dodal postřeh devatenáctiletý diskař.

Před žádným závodem není jisté, kdo z dvojčat Forejtových hodí dál. „Dneska vyhrál brácha, což mi dá určitě najevo. Dali jsme si takovou výzvu, že si vítěz ve středu vybere místo na rybách. Doufám, že si nevybere to nejlepší,“ smál se Michal.

Také s rybářským prutem svádějí bratři vyrovnané bitvy. „V chytání kaprů je lepší Jakub. V Norsku se dařilo mně. Kvůli maturitě jsme dlouho nechodili chytat. Teď zjistíme, kdo je na tom lépe,“ řekl Michal Forejt.

Pomáhají mu tréninky v disku při nahazování prutu? „Určitě. Ale dost často to létalo na větev, takže jsem do toho dával až moc síly,“ prozradil Michal.

Nejbližší závod devatenáctiletých diskařů bude 10. června v Praze na Slavii.

Letošním vrcholem sezony je srpnové mistrovství ČR. „Věřím, že budeme dobrými soupeři Marka Bárty i Tomáše Voňavky. Předem není nic rozhodnuté. Myslím si, že s Michalem nejsme špatní závodníci. Do té doby je čas na vyladění formy,“ ví Jakub Forejt, bronzový diskař z loňského mistrovství Evropy.