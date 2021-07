V souboji kategorie těžké váhy o pás severoamerické boxerské federace (NABF) Machmudov trefil osmatřicetiletého Plzeňana pravým hákem na spánek. Šour padl k zemi a rozhodčí ukončil zápas.

Dvaatřicetiletý rodák z Mozdoku, který je ve světovém žebříčku na 33. místě, byl jasným favoritem duelu (Šour je na 120. příčce). „Byl jsem odhodlaný bojovat. Porazit ruského borce byl cíl z říše snů. Mým reálným cílem bylo překonat sám sebe, zvládnout to v hlavě a vybojovat co nejvíce kol. Jenže jak se blížil zápas, přišly pochybovačné úvahy, se kterými se boxer setkává před zápasem. Nedokázal jsem se vůbec dostat do pohody. Emoce lítaly jako na horské dráze. Nedal jsem to,“ napsal na svůj facebook Pavel Šour.

Českou jedničku a úřadujícího mistra republiky profesionálních boxerů vykolejila změna zápasového programu. „Když jsem se vracel z procházky, chytl mě trenér s tím, že je změna plánu a boxujeme o dvě hodiny dřív. Sotva jsme stihli udělat tejpy a už jsem čuměl na soupeře v ringu,“ zlobil se plzeňský boxer.

Se zápasy se soupeři z první padesátky světového žebříčku si chce dát pauzu. „Zkusil jsem si světový box a na tyhle kluky je lepší koukat spíš v televizi. Plánujeme sérii domácích galavečerů, na nichž si zaboxuji se soupeři mé úrovně a chci se motat kolem první stovky světového žebříčku. Neodmítnu ale nabídku ze zahraničí, kde budu mít šanci udělat dobrý zápas,“ nastínil.

Šour naznačil, že odmítne zářijový termín obhajoby českého titulu. „Před titulovým zápasem chci být v pořádku po psychické stránce a to teď nejsem. Reálně vidím obhajobu na prosinec,“ uzavřel Pavel Šour.