„Pokud jedu boxovat do ciziny, nikdy to není tak, že by mě zvali na slabého soupeře, aby mi zaplatili za to, že jim ho zmlátím,“ řekl Václav Pejsar pro Deník už před cestou do Kosova.

Byl jsem vyhořelý, ale proti Xhoxhajovi si hodně věřím, říká boxer Pejsar

A jeho slova se nakonec potvrdila, Xhoxhaj využil domácího prostředí, přestože byl před zápasem na světovém žebříčku níž než Pejsar, jemuž patřila 63. příčka.

Pro Pejsara byl souboj s Xhoxhajem pátým v letošním kalendářním roce. V dubnu prohrál v Moskvě s ruským boxerem Alexejem Papinem, pak následovala tři vítězství na české půdě – s Laszlo Ivanyiem z Maďarska, Gruzíncem Zuru Mekereshvilim a nakonec se slovenským boxerem Jozefem Jurkou.Teď už plánuje odvetu s Vasilem Ducárem, s nímž prohrál na konci loňského roku.

(zs, mš)