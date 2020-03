„Manažerka Atom Gymu zástupcům Lokomotivy říkala, že rezervace je na 24. dubna, ale oni jí tvrdili, že halu má zamluvenou na jiný termín,“ vysvětlil plzeňský boxer profesionální křížové váhy Václav Pejsar.

Jeho duel se zatím neznámým protivníkem má být hlavním tahákem galavečera. „Uvidíme, jestli to proběhne 29. května. Doufám, že do té doby se situace kolem koronaviru uklidní, abychom mohli galavečer uspořádat,“ přeje si Pejsar.

Ve světovém žebříčku je na velmi solidním 38. místě a zároveň je českou jedničkou křížové váhy. Do Plzně by si přál přivést soupeře zvučného jména. „Já i trenér chceme co nejsilnějšího boxera, ale je to otázka peněz. Čím více jich získáme, tím lepšího soupeře si budeme moci dovolit,“ řekl pětatřicetiletý boxer.

Před domácím publikem bude chtít vyhrát po pořádném výkonu. „Nechci zvítězit způsobem, že přijede slabší soupeř, kterého porazím v prvním nebo ve druhém kole. Chtělo by to využít, že se boxuje v Plzni, a přivést pořádného protivníka,“ uvedl.

Pejsar pokračuje v přípravě na galavečer. „Trénuji sám nebo s trenérem, skupinová příprava není. Jinak jsem doma, abych snížil riziko nákazy, nemohu si dovolit být dva týdny v karanténě,“ sdělil Václav Pejsar.