Svoji frustraci dával hodně najevo. Sedmnáctiletý tenista Leo Borg (111. ve světovém žebříčku), syn slavného otce Björna, na konci druhého setu mlátil a házel raketou, za což byl rozhodčím napomínán. Po zápase odmítl žádost o rozhovor.

Tenista Leo Borg. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Na tradičním tenisovém turnaji Ex Pilsen Babolat Cup do 18 let na kurtech na plzeňské Slavii Borg postoupil do druhého kvalifikačního kola až po třech setech. Porazil českého tenistu Martina Machalu. Pokud v úterý dopoledne vyhraje nad Jakubem Novákem, kvalifikuje se do hlavní fáze turnaje.