Po polovině soutěže držíte páté místo. Co na to říkáte?

Absolutně jsem nečekala, že se budeme pohybovat takhle vysoko. Na druhou stranu trenér Řezáč už dva a půl roku opakoval, že jednou to přijde a vylítneme nahoru. Teď se to fakt děje. I díky příchodu Verči Galuškové (nejlepší střelkyně soutěže, pozn. red.) se všechny zlepšujeme. Začaly jsme hrát rychlou a běhavou házenou, která nese ovoce.

Tým si drží stále stejnou kostru mladých hráček, které mají kam růst. Je to další důvod úspěchu?

Nejspíš ano. Těžko se mi uvědomuje, že ve 22 letech už jsem jedna z těch starších a zkušenějších hráček. Je to divný pocit. A mnohem větší zodpovědnost.

A nezastavila vás ani dlouhá pauza. K ostrému zápasu jste nastoupily poprvé od 17. listopadu. Jaká byla zimní přestávka?

Velmi dlouhá. V druhé půlce listopadu a celý prosinec jsme nabíraly fyzičku. Hodně jsme běhaly a posilovaly. Míč jsme držely až těsně před Vánoci a snažily jsme se dostat do obstojné formy. Na utkání jsme se hodně těšily, byly jsme při chuti.

Házenkářky s přehledem porazily Chorzów, ale přišly o nejlepší střelkyni

Co říct k duelu s Chorzówem?

Bylo to náročné, i když výsledek hovoří jasně v náš prospěch. Chorzów začíná útok pomalu, vlastně vestoje, a my zlenivíme. S tím jsme se trápily. Nedokázaly jsme přerušit jejich spojky a nechaly jsme soupeřky dohrávat do křídel. V obraně se nám ze začátku moc nedařilo a ani jsme se nedostávaly do rychlého protiútoku.

Díky čemu jste nakonec dovedly zápas k vítězství?

V prvním poločase jsme po oddechovém čase rázem využily tři brejky za seboua odskočily na čtyři góly. Uklidnily jsme se, začaly víc běhat a už to šlo trochu samo. Proměňovaly jsme šance, občas i se štěstím, a vyvarovaly jsme se dlouhých pasáží bez gólů. Skórovaly jsme ze všech pozic, a navíc jsme daly všech osm sedmiček. To bylo klíčové.

Vy jste díky sedmi gólům prožila střelecky nejlepší zápas v sezoně…

Vždy je co zlepšovat, ale naštěstí mi to tam padalo. Trenér na mě v trénincích křičí, když nestřílím z dálky. Verču Galuškovou bránily osobně, tak jsem věděla, že to musím brát na sebe.

Ona navíc ve 43. minutě odstoupila kvůli zranění…

Snad to nebude nic vážného a brzy se vrátí. Jsem ale ráda, že jsme i bez Verči náskok udržely, a dokonce ještě navýšily. Zatnuly jsme zubya přitvrdily v obraně. Makaly jsme celých šedesát minut. Zasloužily jsme si vyhrát.

Matěj Vybíral