Galušková vstřelila vyrovnávací branku ze sedmimetrového hodu vteřinu před uplynutím 60. minuty.„Bodu si musíme v každém případě vážit, ale nejsem si jistý, jestli jsme ho získali, nebo jsme ten druhý ztratili,“ řekl klubovému webu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Velkou část prvního poločasu Plzeňanky vedly, nejvýše v 10. a 13. minutě o tři branky 6:3 a 8:5. Prešov třikrát srovnal, ale závěr úvodní třicetiminutovky vyšel Západočeškám, a tak šly do šatny s vedením 13:11.

Na začátku druhé půle DHC Plzeň vedl 15:12, jenže domácí házenkářky šesti góly v řadě otočily skóre. Ve 45. minutě hostující hráčky prohrávaly už 17:21, ale Plzeňankám se povedlo to, co Prešovu, tedy vstřelit několik branek za sebou, díky čemuž srovnaly na 21:21. V dramatické poslední pětiminutovce Prešov vedl 23:21 a 24:22, ale poslední slovo měly Plzeňanky, které srovnaly na 24:24 a odvezly si z Prešova jeden bod do tabulky.

„Během zápasu jsme měli dost příležitostí na to dostat zápas pod naši kontrolu. Především vstup do zápasu jsme měli dobrý a nastoupili jsme s velkým sebevědomím. Nedokázali jsme přetavit naše sebevědomí v gólový rozdíl. Koncovka nás dnes bohužel zradila.Holky bojovaly do posledních vteřin, ve kterých si navíc vydřely remízu. Nastoupily i hráčky, které hrály se sebezapřením a na hřišti nechaly opravdu maximum, těšilo Řezáče.

ŠŠK Prešov⋌24

DHC Plzeň⋌24

Poločas: 11:13. Vyloučení: 4:4. ŽK: 1:1. Sedmimetrové hody: 2/2:5/4.

Sestava a branky Talentu: Řezáčová, Mancellari, Malá – Patrnčiaková 2, Vlachová 4, Drozdová, Franzová 3, Königová 3, Galušková L. 10/4, Galušková D., Kepková, Slabá, Bušauerová, Lásková, Šmrhová 2, Kantnerová.