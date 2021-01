„To by musel být od nás velký úlet. Chomutov by musel dvakrát vyhrát a my dvakrát prohrát, abychom přišli o play-off,“ říká na úvod trenér házenkářek Blovic Marek Nachtman, jehož svěřenkyně se po říjnovém lockdownu již neměly možnost vrátit na hřiště.

„Chybělo nám na podzim odehrát dva zápasy. Poté přišel již zákaz amatérských soutěží a my jsme se od té doby již k normálnímu tréninku nevrátili. Dal jsem holkám nějaké úkoly na doma, aby se aspoň nějak udržovaly po fyzické stránce,“ vysvětloval lodivod celku z jihu Plzeňska.

Hrát se navíc nebude ani v zimě, kdy se národní házenkářky tradičně přesouvají do haly.

„Měla být teď halová část, kdy se měl odehrát pohár v Plzni na Borech. To už také padá a je otázkou, jak to bude s druhou částí sezony. Upřímně to vidím zatím bledě, i když do začátku dubna, kdy by měla soutěž znovu odstartovat, je ještě daleko,“ vysvětluje Nachtman.

I přesto ale blovický kouč přemýšlí již o jarní fázi soutěže. Během pauzy se již poohlédl po posilách, kterými by vyzbrojil svůj tým na klíčovou vyřazovací fázi.

„Už jsem ale již přemýšlel o posilách. Nějaké holky mám už domluvené, ale uvidíme, jak to bude. Naším cílem je hrát o třetí místo,“ prozrazuje blovický kouč, jenž si bude muset i ve zbytku sezony poradit bez nejlepší střelkyně.

„Je možnost, že by se v květnu vrátila Dardová, která je teď těhotná a na podzim nám výrazně chyběla. Je to s přehledem naše nejlepší hráčka. A zvláště u holek je taková absence citelná. I z toho důvodu jsem se snažil poohlédnout po posilách,“ říká Marek Nachtman, který by byl jako všichni rád, kdyby se život a sport vrátily co nejdříve do normálních kolejí.

„Přejeme si, aby to co nejdříve skončilo. Já také ještě hraju, takže mi sport samozřejmě chybí. Člověk se snaží dělat jiné věci, teď například byla možnost vyrazit na běžky,“ dodává Nachtman.