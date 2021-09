Jako první inkasovali, ale pak rozjeli nevídaný brankostroj. Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje v nedělním 3. kole extraligy deklasovali Maloměřice 48:18. Úřadující mistři soutěže jsou v neúplné tabulce na třetím místě.

Blízko padesátky. Talent zostudil Maloměřice | Foto: Hynek Sladký

Domácí prohrávali 0:1, ale třinácti brankami v řadě se ve 13. minutě dostali do vedení 13:1. Talentu vycházela koncovka a střelecké pokusy Maloměřic pochytal Karel Šmíd. „Myslím si, že v polovině první půle bylo rozhodnuto. My jsme to tak chtěli,i proto jsme neimprovizovali se sestavou a od začátku jsme nasadili osvědčené hráče, tedy až na Milana Škvařila. Chtěli jsme takto do zápasu vstoupit, abychom mohli ve zbytku utkání dát šanci klukům, kteří nedostávají tolik času v jiných zápasech,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.