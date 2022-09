„Nebýt prvních pěti minut druhého poločasu, tak to bylo opravdu dobré utkání. Minutu před koncem první půle jsme vedli o devět gólů, ale na začátku druhého poločasu už jen o čtyři branky. Tento úsek hry se mi nelíbil, ale celkově jsem byl spokojený s tím, jak kluci pracovali. I hráči, kteří do této doby nehráli nebo přišli z dorostu, se dokázali na hřišti hned zorientovat, z čehož mám radost,“ řekl Štochl.

Herní výpadek si vysvětluje nezvládnutým oslabením, což dostalo Brno na koně. „Neměl jsem ale strach, že bychom zápas nezvládli. Šlo o to připravit kluky na to, že se ještě hraje, že je ještě 25 minut před námi. Byla potřeba trochu to zklidnit, říct si co hrát v útoku i v obraně. Poté jsme měli průběh zápasu opět pod kontrolou,“ uvedl trenér Talentu.

Plzeňští házenkáři navázali na poslední dva vítězné zápasy s Brnem v play-off. „Doma nechceme rozdávat body. Brnu jsme chtěli ukázat, že se realitě blížily poslední dva vzájemné zápasy play-off, které jsme dokázali vyhrát o deset gólů,“ prohlásil Petr Štochl.

Už druhý duel za sebou se Talent dostal na dostřel čtyřiceti branek za zápas. V prvním kole v Lovosicích jich dal 38. „Loni na podzim jsme také měli období, kdy jsme stříleli hodně gólů. Věřím, že nám to vydrží. Pakliže budeme schopni dávat 38 gólů za zápas, tak se bude špatně prohrávat,“ usmál se kouč.

Proti Brnu postrádal čtyři hráče. „Ondra Šafránek je po operaci ramene, takže s ním nějaký čas nemůžeme počítat. U Stefana Terziče, Mikyho Tonara nebo Káji Šmída je to otázka jednoho dvou zápasů. Nicméně u Mikyho Tonara jsme pořád opatrní, protože prognóza je těžká, ale blíží se doba, kdy se objeví na palubovce,“ prozradil Petr Štochl.

Při absenci brankáře Karla Šmída je jasnou jedničkou Filip Herajt.

„Posledních patnáct minut zápasu už bylo pohodových, ale když soupeř stáhl manko na čtyři góly, tak jsme znervózněli. Pak jsme se naštěstí zase chytli a zápas dopadl tak, jak jsme si představovali. Mám radost, že na začátku zápasu se mi povedlo pár zákroků, abych se dostal do hry. Mám radost, že jsem pomohl klukům. Ti hráli výborně,“ pochvaloval si Herajt.

Po dvou kolech má Talent plný počet bodů. „Nechci to zakřiknout, zatím se nám daří, ale stále je třeba vylepšovat některé věci. Dá se říct, že mám formu, chytá se mi dobře a s větším sebevědomím,“ dodal Filip Herajt.

