Fanoušci cyklistiky pozor! Nenechte si ujít premiéru a buďte u zrodu nového mezinárodního závodu. Na úvod prolog do vrchu Radyně, jedné z dominant u Plzně, a pak tři etapy napříč Plzeňským krajem se startem a cílem v Rokycanech, Klatovech a Plzni. Na západ Čech se po letech vrací velký etapový závod za účasti domácích jezdců, ale i závodníků ze světových profesionálních stájí. Fanoušci silniční cyklistiky se dočkají koncem prázdnin, kdy se od 22. do 25. srpna jede premiéra West Bohemia Tour, mezinárodního závodu pro jezdce do 23 let.

Organizátoři z Roman Kreuziger Cycling Academy kolem generálního manažera Petra Kubiase tak k jarním mezinárodním závodům pro juniory přidávají další významný podnik.

„Na juniorské závody máme hodně kladných ohlasů a jejich úroveň každým rokem stoupá. A tím, že se soustřeďujeme na juniorskou cyklistiku s přesahem do třiadvacítky, tak dalším krokem byl logicky závod pro tuto kategorii. Pobídkou bylo i to, že jsme cítili chuť i podporu, aby se velký etapový závod v kraji jel a teď přišel ten správný čas,“ říká Petr Kubias, který v roce 2018 uspořádal v Plzni se svým týmem úspěšné mistrovství České a Slovenské republiky na silnici a teď chystá West Bohemia Tour.

„Je to určitě výzva, už proto že tady takový závod s plovoucí uzávěrou (silnice na trase etapy se uzavírá jen na určitou dobu pro průjezd pelotonu) dlouho nebyl. Bylo třeba zařídit patřičná povolení, připravit trasy a zázemí v cílových městech, zajištění pro jezdce a jejich doprovody a milion dalších věcí,“ podotýká ředitel závodu.

West Bohemia Tour by měla být průletem západními Čechami. Pořadatelé vytipovali ikonická místa v kraji i okolí Plzně. Prolog navazuje na letitou tradici závodu do vrchu Radyně, který se už léta nekoná, ale začátkem října by se měl dočkat obnovení.

Rokycanská etapa zavede jezdce kolem řeky Berounky do Zbiroha, Kožlan, Kralovic, Plas, Zruče a přes Starý Plzenec a Hrádek do cíle na náměstí v Rokycanech.

Královská etapa se startem a cílem v centru Klatov protáhne jezdce zase Šumavou přes Sušici, Kašperk na ikonický kopec, osm a půl kilometru dlouhý výjezd na Zhůří, dále na Horskou Kvildu, Kvildu, Modravu, Srní, do Prášil, Čachrova a zpět do Klatov.

Plzeňská etapa na závěr odstartuje z nádvoří Plzeňského pivovaru a cyklisty zavede na sever do Manětína, Rabštejna dál směrem na Úterý, Černošice, Stříbro a odtud do Plzně. Cíl by měl být v centru města před Měšťanskou besedou. „To je plán, ale kvůli stavebním uzavírkám ve městě se to může ještě změnit,“ upozorňuje Kubias. „Cílem je pochopitelně udělat pěkný závod, bezpečný pro závodníky, ale také přiblížit lidem prostřednictvím závodu i krásná místa v Plzeňském kraji,“ říká ředitel West Bohemia Tour.

A jaká konkurence se v premiéře utká?

Organizátoři zatím evidují přihlášky devatenácti týmů. Ze světové elity se na start postaví mj. závodníci stájí Soudal Quick-Step, Lotto-Dstny, Uno X a Tudor, což jsou týmy, které jely i letošní Tour de France. Českou cyklistiku budou reprezentovat jezdci ATT Investments, Elkov Kasper a také místní celky ACS Development a Sparta.

West Bohemia Tour 2024

čtvrtek 22. srpna, prolog

Starý Plzenec – Radyně (3,8 km, převýšení 197 m), start v 15.00

pátek 23. srpna, 1. etapa: Rokycany – Rokycany (150 km, 2317 m), start ve 12.00

Trasa: Rokycany - Skomelno - Zbiroh - Zvíkovec - Kralovice - Plasy - Zruč-Senec - Starý Plzenec - Veselá – Rokycany.

sobota 24. srpna, 2. etapa: Klatovy – Klatovy (150,1 km, 2488 m), start ve 12.45

Trasa: Klatovy - Plánice - Sušice - Kašperské Hory - Horská Kvilda - Kvilda - Modrava - Srní - Prášily - Čachrov – Klatovy.

Neděle 25. srpna, 3. etapa: Plzeň – Plzeň (150,9 km, 2056 m), start v 10.00

Trasa: Plzeň - Třemošná - Loza - Mladotice - Žihle - Rabštejn nad Střelou - Manětín - Úterý - Konstantinovy Lázně - Stříbro – Plzeň.

Více na www.westbohemiatour.com.