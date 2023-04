V Kyšicích u Plzně se znovu utká elita mládežnické cyklistiky a budoucí hvězdy světového pelotonu.

Emil Herzog slaví vítězství na Grand Prix West Bohemia 2022. | Foto: RKCA/Jan Brychta

Mladí cyklisté z celé Evropy, ale i z Ameriky se příští víkend střetnou v Kyšicích u Plzně ve třetím ročníku silniční Grand Prix West Bohemia. Vrcholem dvoudenního mezinárodního podniku pro kadety a juniory, kterou pořádá Petr Kubias, šéf Roman Kreuziger Cycling Academy, bude nedělní závod juniorů z kategorie UCI 1.1. Jezdci z národních výběrů či špičkových klubových týmů se na zvlněné trase klasikářského střihu z Kyšic přes Červený Hrádek, Dýšinu a Chrást zpět do místa startu poměří i den předtím, jen v opačném směru. „Půjde o mimořádnou událost, atraktivní diváckou podívanou, ale zároveň budou závody znamenat jisté omezení dopravy v dané lokalitě. Všechny proto prosíme o shovívavost, respektování pokynů pořadatelů a dodržování objízdných tras,“ požádal Petr Kubias.

Plán okruhu, na němž se GP West Bohemia koná.Zdroj: RKCA

Organizátoři očekávají, že se na startu sejde zase nabitější konkurence než v minulých letech.

„Zájem o náš závod každým rokem roste a zkvalitňuje se i startovní pole. Účast potvrdily reprezentační výběry Německa, Rakouska, Polska, Rumunska, Bulharska, Dánska, jen nedávno i Spojených států, což nás hodně těší. K tomu si přičtěte klubové týmy z celé Evropy v čele s německou sestavou Auto Eder, což je absolutní špička juniorské kategorie. Pro mladé jezdce předstupeň pro přestup do některého z týmů WorldTour. O to víc se budeme chtít doma ukázat,“ zdůraznil Kubias. „Snahou je udělat v Plzni tradiční mezinárodní podnik na vysoké úrovni, na který by se špičkové juniorské týmy rády vracely. Jednou bychom rádi závod uspořádali třeba i jako malý etapáček,“ naznačil další plány člen známého cyklistického rodu.

Někdejší úspěšný silničář nejen zvedá úroveň mládežnické akademie, ale aktivně se pouští se i do organizování závodů. Před pár lety v Plzni se svým týmem uspořádal česko-slovenský šampionát dospělých a nyní už třetí rok chystá na západě Čech významný mezinárodní podnik mládeže.

„Zkušenosti máme a možnost vrátit Plzeň na světovou cyklistickou scénu je pro nás velkou výzvou. Je to i šance pro naše mladé jezdce, aby se poměřili s absolutní špičkou. Přímá konfrontace se zahraniční kvalitou je nenahraditelná,“ prohlásil Kubias.

A i když zahraniční účast bude na GP West Bohemia opět početná, tak doufá, že vidět budou i jezdci v zelenkavých dresech pořádající akademie. „Solidní formu má Pavel Šumpík, který vyhrál úvodní závod národního poháru v Jevíčku a v druhém dějství v Náměšti byl druhý. Ale ukázat se mohou i další naši kluci. Hlavními favority jsou však znovu jezdci týmu Auto Eder," vyzdvihl Kubias juniorskou zálohu worldtourové stáje Bora–hansgrohe. „Loni stejně jako v úvodním ročníku brali první a druhé místo,“ připomněl.

Emil Herzog projíždí vítězně cílem Grand Prix West Bohemia 2022.Zdroj: RKCA/Jan Brychta

Před rokem v Kyšicích zvítězil po sólovém úniku pozdější světový šampion mezi juniory Emil Herzog před týmovým parťákem Estoncem Rometem Pajurem. Třetí skončil člen polského národního týmu Mikolaj Szulik. Nejlepší z českých závodníků byl pátý Daniel Mráz z Mapei Merida Kaňkovský.

Okruh v okolí Kyšic měří 12,1 kilometru. Kadety čeká v sobotu 29. dubna od 10.00 šest okruhů, tedy závod na 72,6 kilometru. Junioři startují ve 14 hodin a vítěz bude znám po deseti okruzích, tj. po 121 kilometrech.

Časy startů jsou stejně i v neděli 30. dubna, jen porce závodních kilometrů je vyšší – kadeti pojedou sedm kol (84,7 km) a junioři v závodě UCI 1.1 jedenáct okruhů (133,1 km).

Přímý přenos z obou závodů bude možné v místě startu sledovat na velkoplošné obrazovce a chystá se i přenos na internetu. Pro diváky bude připraveno i občerstvení.

GP West Bohemia 2023

sobota 29. dubna

Kyšice (start i cíl)

10.00: kadeti, 72,6 km (6 okruhů).

14.00: junioři, 121 km (10 okruhů)

neděle 30. dubna

Kyšice (start i cíl)

10.00: kadeti, 84,7 km (7 kol)

14.00: junioři (závod UCI 1.1), 133,1 km (11 kol)