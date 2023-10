Futsalisté Interobalu vstoupili do základní skupiny Ligy mistrů doma v Plzni remízou 5:5 s bosenským Radnikem Bielina.

Liga mistrů: Interobal Plzeň (tmavé dresy) - Bielina, 25. října 2023. | Foto: Jindřich Schovanec

Úřadující čeští šampioni od první minuty prohrávali a jen těžko se prosazovali proti power-play soupeře. Až když trenér Kopecký odpověděl stejně, tak v pěti na pět po hlavičce Ricka vyrovnali.

V druhém poločase se sice Plzeň po standardce ujala vedení, ale soupeř pak skóre třemi góly otočil. Domácí to nezlomilo a během 40 sekund srovnali z 2:4 na 4:4. Jenže Bielina znovu odskočila o gól a až ve 35. minutě zařídil alespoň bod svou druhou trefou v utkání Rešetár.

"Byl to bláznivý zápas. Soupeř začal dobře, vstřeli první gól, ale my jsme vyrovnali a chvíli jsme vedli. Poté jsme opět ztráceli a nakonec vyrovnali na 5:5. Chtěli jsme vyhrát, ale bod bereme. Neproměněná šance na konci mě mrzí, balon jsem dostal na levačku a chtěl jsem střílet pod břevno, ale míč jsem napálil doprostřed brány a gólman to vyrazil rukama. Pokud bych střílel metr vedle, nedosáhl by na balon," řekl futsalista Interobalu Lukáš Rešetár.

Ve čtvrtek se Plzeň utká s Rigou a v sobotu s Gentofle, obě utkání začínají shodně v 19 hodin. Dál postoupí jen vítěz skupiny.

"Proti Rize nás čeká jiný zápas, protože nevěřím, že Riga bude hrát celý zápas power-play. Bude to klíčový zápas, protože postupuje pouze jeden. Jdeme zápas od zápasu, s Bielinou bylo důležité, že jsme neprohráli, což by nás téměř vyřadilo ze hry o postup," tvrdil Rešetár.

