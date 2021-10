Třetí místo z MS, kterého dosáhla ve smíšeném závodu ve třípolohové střelbě z malorážky s Jiřím Přívratským, ocenila za svůj největší úspěch. „Mám ještě dvě medaile z mistrovství Evropy, ale bronz z Peru je asi větší úspěch,“ řekla Blažíčková.

V zisk cenného kovu nevěřili a před startem závodu by považovali za úspěch postup do druhé fáze kvalifikace. V té Blažíčkové a Přívratskému těsně unikl postup do finále a z třetího místa prošli do souboje o bronz. V něm mladí Češi porazili 33:27 maďarskou dvojici Richard Hammerl, Eszter Meszárosová.

„V druhé kvalifikaci jsme si řekli, že už se může stát všechno. Překvapil nás postup do souboje o bronz a nenapadlo nás, že bychom mohli skončit třetí. Počítali jsme se čtvrtým místem, protože Maďaři mají hodně silný tým,“ uvedla studentka Gymnázia Luďka Pika v Plzni.

Blažíčková přiznala další důvod, proč si český pár nevěřil. „Před mixem jsme stříleli závod družstev a mně se nepovedl. Jenže v mixu jsem v kvalifikaci zastřílela životní závod a díky tomu jsme postoupili. Byla jsem hodně nervózní, ale nepřemýšlela jsem a spouštěla jsem střelbu na cíl a nakonec to vyšlo,“ vysvětlila střelkyně Dukly Plzeň.

Osmnáctiletá členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje nastoupila v Peru do šesti střeleckých závodů. „V individuálním klání ve vzduchovce jsem byla dvacátá, ale zastřílela jsem skoro nejlepší výsledek sezony. Soupeřky však podaly neskutečné výkony, a proto jsem byla spokojená. Pak jsem střílela malorážku 60 ran vleže a skončila jsem pátá. Posledním individuálním závodem byla standardní malorážka, v níž jsem byla patnáctá, což mě zklamalo, protože jsem cílila na finále. Pak už byly závody družstev a mix,“ popsala Blažíčková.

Předminulý víkend získala stříbrnou medaili na mistrovství ČR juniorů ve střelbě ze vzduchovky na 60 ran. „To byl napínavý závod, protože před poslední ranou jsme měly se soupeřkou stejně bodů, ale Kačka Štefánková dala 9,7 a já 9,6. Druhé místo beru, protože Kačka je ve vzduchovce lepší a zaslouženě vyhrála,“ uznala střelkyně.

Úspěch z Peru přidal Blažíčkové na sebevědomí. „Utvrdila jsem se v tom, že malorážka je moje silná stránka. Že mám na to, abych střílela dobré výsledky ve světě a dokážu pracovat se stresem,“ potěšilo Veroniku Blažíčkovou.