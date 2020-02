Interobal vede tabulku nejvyšší soutěže o tři body před Chrudimí, která má ovšem utkání s posledním Hodonínem k dobru.

Plzeň v Chrudimi na podzim remizovala 1:1. „Myslím si, že teď to bude podobný zápas tomu v Chrudimi. My budeme především bránit, aby soupeř útočil do plné obrany a měl tak problémy. Futsal nahoru dolů by Chrudimi vyhovoval, protože její hráči jsou na tom velmi dobře běžecky. Pod trenérem Condem hodně trénovali fyzickou kondici. Doufám, že proměníme nějaké brejky,“ řekl futsalista Interobalu Tomáš Vnuk.

Varoval před umem především Maxe a Evertona. „Uvidíme, jak na tom bude Max po zranění. Když má Everton den, dokáže si v souboji jeden na jednoho udělat „dobrý den“ prakticky z každého hráče. Musíme mu zápas otrávit, aby se mu nepovedl už první kontakts balonem,“ naznačil Vnuk.

Třetí Sparta Praha ztrácí na Interobal devět bodů, ale má o dva zápasy méně. „Zápas s Chrudimí bude důležitý, protože první a druhý tým po základní části začínají čtvrtfinále a případné semifinále doma, což je hodně důležité,“ tvrdil futsalista Plzně.

Důležitost zápasu si uvědomuje i hostující tábor. „V prvním vzájemném zápase jsme obdrželi velmi rychlou branku a ta změnila dynamiku celého střetnutí. Plzni jsme to hodně ulehčili. Nyní je plán to soupeři co nejvíce znepříjemnit. Víme, že hrajeme proti kvalitnímu týmu, který je díky trenérovi velmi dobře organizovaný, ale my také máme skvělé hráče. Chceme si pro výhru dojít chytře a bez chyb,“ sdělil svazovému webu trenér Chrudimi Felipe Conde.