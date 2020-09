Turnaje Tipsport Czech Ladies Open v berounském golfovém resortu se Tereza Koželuhová zúčastnila na pozvání pořadatele. V nabité zahraniční konkurenci (132 hráček z 25 zemí) podala životní výkon a poprvé v kariéře prošla na turnaji nejvyšší evropské túry cutem. Za hodně dramatických okolností.

Dvacetiletá hráčka plzeňského Greensgate Golf Clubu totiž po skvělém vstupu do druhého kola zachránila cut až birdie (ranou pod par jamky) na poslední osmnáctce. Třímetrový pat ale v rozhodující chvíli proměnila.

„Byl to obrovský zážitek,“ svěřila se Tereza Koželuhová. V turnaji obsadila s 222 ranami (76 + 70 + 76) nakonec 67. místo.

Jak si výkonu na prestižním turnaji ceníte?

Hodně. Je to můj zatím nejlepší výsledek. Projít cutem na evropské túře se vám nepovede každý den. Splnila jsem si jeden ze svých golfových snů a splnila jsem ho i tátovi (otec Luboš Koželuh byl hlavním promotérem turnaje).

Prožívala jste před rozhodujícím úderem velké nervy?

Strašné. Takhle nervózní jsem byla snad jen na začátku turnaje (úsměv). Už od patnácté jamky, kde jsem dala trojpat, jsem věděla, že jsem ránu za cutem a někde musím udělat birdie. A na poslední osmnáctce to bylo už buď anebo. S caddym jsme si řekli, že to zahraju na střed jamky, a vyšlo to. Nádherný pocit.

Co s vámi dělali diváci u trati, televizní kamery?

V prvním kole tam nějaká nervozita byla, chtěla jsem ukázat dobrý golf, ale pokazila jsem dvě jamky. Další den jsem zabojovala, začala jsem hned třemi birdie a uvěřila, že můžu cutem projít. Což vyšlo. Deštivé finále už mi nepřálo. Začala jsem bogey a doublebogey (ranou, respektive dvěma ranami nad par jamky). Pro mě ale byl úspěch už to, že jsem si zahrála finále.

Jaké to bylo, utkat se s nejlepšími golfistkami nejen ze starého kontinentu?

Hrát s takovými holkami, vidět, jaký skvělý golf předvádějí, je velká škola, ale pro mě osobně i výhoda. Táhne mě to k lepším výkonům.

V čem se musíte zlepšit, abyste se těm nejlepším ještě víc přiblížila?

Asi nejvíc v patování. Na turnaji jsem šla ve dvojici s australskou golfistkou, a jestliže v poli jsme dávaly rovnocenné údery, tak ona na greenu nasázela osm jednopatů za sebou, a to jsou pak výsledná čísla hned jiná.

Co vás ještě ve zbytku téhle zvláštní, koronavirem ovlivněné sezony čeká?

Měla bych hrát turnaj Ladies European Tour ve Švýcarsku a poté nižší sérii LET Acces v Česku na Zbraslavi. V programu je i mistrovství Evropy žen, ale to je na vážkách, protože se koná ve Slovinsku, které je kvůli covidu v červené zóně.

Mladí golfisté se podobně jako hokejisté snaží dostat do Spojených států a tam studovat i hrát. Vás zámoří neláká?

Ani ne. Nevyhovuje mi režim, který je tam v golfových akademiích nastaven. Studuji vysokou školu v Praze a jsem přesvědčena, že i tak se mohu v golfu zlepšovat. V zimě, kdy se u nás golf nedá hrát, se s přítelem přesouváme do Španělska, kde panují výborné podmínky.

O přestupu mezi profesionálky po vzoru vaší starší sestry Evy neuvažujete?

Přemýšlím o tom, ale zatím nejsem rozhodnutá, zda je to přesně to, co bych v životě chtěla dělat. Nechávám tomu volný průběh. Ještě uvidíme.