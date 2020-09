Startovalo se hromadně z Pece pod Čerchovem a cyklisté při výjezdu na nejvyšší horu Českého lesa, tyčící se do výše 1042 metrů, zdolávali trasu 12,5 kilometru, s převýšením 514 metrů. Fakticky však nastoupali 615 metrů.

Nejrychlejší byl Lukáš Pitel (Bick Shock Team). Zajel čas 34:19 min. a druhého Ladislava Pakandla (Kola Pakandl), rovněž z elitní kategorie mužů, porazil o 19 sekund.

S odstupem za nejlepší dvojicí bojovala o další místa hned skupina jezdců. Dominovali junioři, když třetí příčku v absolutním pořadí urval Matěj Čáslavský z MS Bike Academy, těsně před týmovým kolegou Radkem Veselým. Pátý dojel nejrychlejší muž do 23 let Michal Volf (Copr TJ Přeštice) a hned za ním čerstvý šampion série v elitní mužské kategorii Libor Morgenstein (MS Bike Academy). Osmičku borců uzavřel po skvělém výkonu vítěz mezi padesátníky Miroslav Kobes z pořádajícího Velosportu Domažlice (36:01 min.)

V souboji bikerek se v popředí výsledkové listiny seřadily vítězky kategorií v čele s juniorkou Kateřinou Vaverkovou. Závodnice Copr TJ Přeštice zdolala Čerchov v čase 42:10 minuty, s náskokem před starší žačkou Lucií Bořánkovou (Akademie cyklistických sportů, 43:34) a kadetkou Adélou Kotlíkovou (Loko Rakovník, 44:18).

V sobotu by měl PAL Cup pokračovat premiérově Velkou cenou Radnic.

MTB Čerchov 2020

Výsledky – muži Elite: 1. Pitel (Big Shock) 34:19 min., 2. Pakandl (Kola Pakandl) 34:38, 3. Morgenstein (MS Bike Academy) 35:57. Muži do 23 let: 1. Volf (Copr TJ Přeštice) 35:54, 2. Holzapfel (Něm.) 36:00, Pospíšil (Red Point) 41:49. Junioři: 1. Čáslavský 35:50, 2. Veselý 35:51 (oba MS Bike Academy). Vítězové dalších kategorií, kadeti: Pavlíček (Loko Rakovník) 37:01, Masters 40: Jasan 36:30, 50: Kobes 36:01 (oba Velosport Domažlice). Ženy Elite: 1 .Bergerová (MS Bike Academy) 48:04, 2. Brantlová (Velosport Domažlice) 49:35, 3. Rybářová (Loko Rakovník) 54:11. Nad 30 let: 1. Duschnerová (Něm.) 46:16, 2. Částková (Železná Ruda) 46:40, 3. Grohová (Author Team Stupno) 52:43. Vítězky dalších kategorií, juniorky: Vaverková (Copr TJ Přeštice) 42:10, kadetky: Kotlíková (Loko Rakovník) 44:18, st. žačky: Bořánková (Akademie cyklistických sportů) 43:34.