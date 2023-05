Česká reprezentantka do 23 let se při Světovém poháru v Novém Městě blýskla v short tracku, ale v cross country to už nerozbalila.

Adéla Holubová překonává následky zranění. | Foto: archiv A. Holubové

Nadšení vystřídaly bolest a zmar. Adéla Holubová se v úvodním podniku Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě naladila sedmým místem v short tracku do 23 let a těšila se, jak to rozbalí v cross country. Rovnou z první řady. Jenže při tréninku na závod měla pád s fatálními následky. „Zlomila jsem si záprstní kůstku a ve čtvrtek mě v Plzni čeká operace. Kost je třeba zpevnit šrouby,“ vysvětlila Holubová.

A okolnosti pádu? „Ani pořádně nevím. Stalo se to v zatáčce, kde bych to vůbec nečekala. Jestli jsem to pustila až moc, těžko říct. Najednou jsem ležela na zemi. Odneslo to odřené koleno a loket, ale ruka dobrý. Ale postupně otekla a v nemocnici mi pak večer diagnostikovali zlomeninu, “ konstatovala 20letá závodnice z Města Touškova.

Na trati short tracku v Novém Městě na Moravě.Zdroj: Radek Kašík

Zranění jí prozatím bere možnost navázat na uplynulou sezonu. To byla na mistrovství světa jedenáctá do 23 let, v třiadvacítkách získala český titul a mezi ženskou elitou stříbro.

To jen zvýšilo zájem o vysokou štíhlou bikerku, kterou jen tak něco nerozhodí, umí zabrat v tréninku a je stále dobře naladěná. Z plzeňského týmu kola-bbm.cz také Holubová zamířila do sestavy Rouvy Specialized a v úvodu sezony ukazovala, že je znovu skvěle připravena. „V novém týmu jsem spokojená a snad i výsledky potvrdily, že jdeme správnou cestou,“ podotkla. „Na prvním českém poháru v Kutné Hoře to bylo ještě divoké. V tom bahně šlo spíš o běžecké závody, ale potom doma v Touškově už všechno klaplo,“ usmála se Holubová.

Skončila první v třiadvacítce a celkově třetí, lepší byly jen Nizozemka Anna Terpstraová a Jitka Čábelická. A věřila, že v Novém Městě může ve světové konkurenci zabojovat o místo v desítce. Jenže kvůli zranění k závodu v cross country už nenastoupila. „Třeba to vyjde příště,“ hlesla optimisticky Adéla.

Sedmým místem v short tracku v Novém Městě byla Adéla Holubová nadšená.Zdroj: Radek Kašík

Plánovala absolvovat kompletní program Světového poháru včetně dvou podniků v zámoří. „Ty jsou až začátkem října, což bych měla stihnout,“ připomněla, že nyní si dá od cyklistiky nechtěně pauzu. Předběžně dva měsíce. „Doufám, že operací se rekonvalescence urychlí,“ doufala.

Přestávku zatím vyplňovala učením. „Za měsíc mě čekají přijímačky na Fakultu zdravotnických studií ZČU v Plzni. Ale nehodlám jen ležet v knihách. Jak to ruka dovolí, začnu jezdit doma na ergometru a následně venku na silničce. Abych se alespoň trochu udržela v kondici,“ vyhlásila bojovně.

