Bikerka Spěšná byla ve Světovém poháru znovu blízko desítky

Amerika přála českým závodnicím do 23 let. Blýskly se už v short tracku a reprezentantka z Plzně na to navázala i v cross country.

Simona Spěšná (vlevo) ve Snowshoe s místními fanoušky. | Foto: fcb S.Spěšné