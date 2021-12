Docela to prásklo, když juniorská reprezentantka Simona Spěšná oznámila, že opouští domácí zázemí i klub MS Bike Academy a vydává se na svou první zahraniční štaci.

Šestnáctiletá bikerka z Plzně se pro příští sezonu upsala švýcarskému profitýmu jb Brunex Superior Factory Racing.

„Tadááá, jsem ultra, super moc nadšená. Děkuji, Liso a Joe, že jste mi dali tuhle příležitost, a už se těším na naše společné zážitky,“ komentovala Spěšná přestup na svém facebookovém profilu.

Nadání, cit pro zvládání horského kola, vůli a nezlomnost, to vše Simona má. Členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje to potvrzovala i v prvním roce mezi juniorkami, byť patřila k nejmladším (sedmnáctiny – juniorský věk – oslaví až v závěru roku) a před sezonou se potýkala se zraněním a s covidem. I tak dokázala vítězit.

Výsledek? Laso švýcarského klubu, jímž prošla mnohá známá jména světového cross country a který sází na mladé jezdce a prostor dává právě bikerkám.

Čekala jste, že by mohlo zahraniční angažmá klapnout?

Po pravdě moc ne. Přitom od mala jsem si představovala, jak jednou půjdu ven. Je to asi sen každého cyklisty. Jenže moje výsledky v sezoně nebyly úplně ideální. A teď jsem nadšená, že se to povedlo. Jde o jedinečnou příležitost, jak vyrazit do světa.

Jak se stalo, že míříte zrovna do Švýcarska?

Kontakt s týmem jsme navázali díky Petru Lavičkovi (manažer značky Superior), v průběhu sezony se vše dávalo dohromady, ale ke konkrétnímu závěru jsme dospěli jen nedávno. Doma jsme podepsali smlouvu, poslali ji do Švýcarska a já si hodně oddechla.

Jde o zásadní změnu ve vaší kariéře. Bylo těžké se rozhodnout?

S tátou (a trenérem zároveň Milanem Spěšným) jsme vše dlouze rozebírali. Neodcházím ven snad kvůli tomu, že bych doma neměla dobré zázemí nebo podporu. Když vezmu, jak se náš tým posunul, je to obdivuhodné. Na začátku jsme objížděli krajský PAL Cup a letos jsme se představili na světové juniorské sérii (obdoba Světového poháru dospělých) v Novém Městě na Moravě. Ale přece jen v zahraničí se závodí jinak než u nás, lákavý byl i závodní program a možnost učit se od těch nejlepších. K tomu poznám nové prostředí, jazyk, takže jdu hlavně sbírat zkušenosti.

Co všechno o novém týmu víte?

Zatím jsem nadšená, jak probíhá vzájemná komunikace a všichni jsou moc milí. Jsem ráda, že jsem součástí sestavy, v níž figurují špičkoví závodníci. Mě ale zaujala především skladba závodního kalendáře. V týmu netlačí na počet odjetých závodů, ale program šijí na míru konkrétnímu jezdci. Věřím, že to je cesta, jak se posunout dál.

Na co byste se v novém roce chtěla nejvíc soustředit?

Určitě na závody světové juniorské série. Ale už nyní mohu prozradit, že bych se s týmem měla ukázat v dubnu v závodě Českého poháru v Městě Touškově a poté ještě na Zadově, kam bychom měli přejet ze svěťáku v Novém Městě na Moravě. Já sama bych měla jet i další závody domácí série a rozhodně chci startovat na českém šampionátu ve Stupně, což je jen kousek od Plzně. S tím, že dalším cílem pro sezonu je nominace na mistrovství světa ve Francii.

Už jste měla možnost se osobně poznat s vedením týmu, novými spolujezdci?

Před nějakým časem jsem byla ve Švýcarsku na seznamovacím večírku a první letmé kontakty s týmem mám za sebou. Bohužel další setkání nebyla možná, protože Švýcarsko vzhledem k sílící covidové nákaze zakázalo vstup českým občanům. S týmovými parťáky bych se tak měla potkat až na prvním soustředění v únoru ve španělské Barceloně.

Zraněné rameno po pádu na srpnovém mistrovství Evropy v Srbsku po divokém finiši závodu ve sprintu je už v pořádku?

Díky tomu, že jsem kolem sebe měla spoustu šikovných lidí, lékařů i fyzioterapeutů, je rameno zahojené a nijak mě neomezuje. Je ale fakt, že následky pádu mě zasáhly. Přišla jsem o mistrovství světa, pak jsem si dala pauzu, s rodinou jsem odjela na dovolenou a vše směrovala k zářijovému poháru v Městě Touškově. No a bylo z toho druhé místo mezi juniorkami, což pro mě bylo vítězství.

Teď už se nejspíš v tréninkovém zápřahu chystáte na další kapitolu vaší kariéry.

Je to tak, trénuji už asi měsíc. Momentálně do toho vkládáme starty na dráze a tenhle blok bych měla završit na víkendovém mistrovství republiky v Motole.

Pro Simču jde o důležitý krok, říká táta a trenér

Původně Milan Spěšný nepředpokládal, že by se jeho dcera měla už nyní vydat do světa. Jenže nabídka ze Švýcarska byla z těch, co se neodmítají.

„Pro Simču je to důležitý krok v její kariéře. Za mě jasná cesta, která jí pomůže udělat další výkonnostní posun, což ona hodně chce. Když jsem viděl její odhodlání, nešlo než souhlasit,“ říká někdejší skvělý biker, reprezentant a nyní trenér a také táta v jedné osobě.

„V novém týmu bude obklopena zkušenými závodníky i dalšími lidmi, kteří dělají vše maximálně profesionálně a na špičkové úrovni. Navíc pozná sportovní myšlení, které je venku jiné, a to jak v tréninku, tak v závodech. Naučí se řeč,“ vyzdvihuje Spěšný výchovný efekt s tím, že motivem přestupu nebylo materiální zabezpečení. I když to je rovněž na vysoké úrovni.

„Po spolupráci se značkou Specialized nasedne Simča na Superior. K dispozici bude mít dvě kola, jedno v Plzni a druhé na závody. V sídle týmu v Bözenu má zajištěný apartmán, takže bude blíž ke společným tréninkům techniky v kryté hale, testování,“ pochvaluje si zakladatel a šéf týmu MS Bike Academy.

A ještě víc oceňuje, že se na výkonnostním rozvoji dcery bude dál podílet jako hlavní trenér.

„S manažerem Joem jsme se dohodli, že nemá cenu měnit něco, co funguje. Příprava je znovu pestrá, přizpůsobená trendům moderního cross country, a navíc tam stále přidáváme nové prvky, které by měly Simču posouvat zase dál,“ prohlašuje zkušený cyklistický harcovník.

Tým jb Brunex založili v roce 2010 manželé Joe a Lisa Broderovi a pomohli v něm vyrůst řadě zvučných jmen současné světové elity v závodech horských kol. Tím nejvýraznějším jménem je Sina Freiová. Mistryně světa do 23 let se letos stala historicky první světovou šampionkou v Short Tracku a k tomu přidala stříbro na OH v Tokiu. Týmem ale prošli i další známí jezdci, jako Thomas Litscher nebo Ester Süssová. Týmovou soupisku v sezoně 2021 zdobilo jméno Ramony Forchiniové – maratonské mistryně světa, či dalšího švýcarského talentu, Jacqueline Schneebeliové, juniorské mistryně světa 2019.