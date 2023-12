Simona Spešná se momentálně chystá s reprezentací na Mallorce a po Vánocích ji čeká série závodů v Belgii včetně dvou Světových pohárů.

Simona Spěšná na trati v Hlinsku. | Foto: Jan Brychta

Za sebou má Simona Spěšná úspěšnou sezonu na horských kolech, první v kategorii do 23 let. Přitom mladá závodnice profitýmu jb Brunex Superior Factory atakovala v rámci Světového poháru několikrát elitní desítku. V dalším roce se zapojí do bitvy o jedinou místenku pro české bikerky na olympiádě v Paříži, ale ještě předtím zabojuje o účast na mistrovství světa v Táboře. Jenže v cyklokrosu.

„Souboj o Paříž začne už někdy zkraje dubna, přitom bikové závody končily v říjnu a ta pauza by byla příliš dlouhá. Proto jsme se rozhodli vložit do přípravy cyklokrosy s vidinou startu na mistrovství světa v Táboře,“ vysvětlovala proměnu v cyklokrosařku .

Myšlenka vnuknutá trenérem a otcem Milanem Spěšným se jí zalíbila. „Tím, že šampionát máme doma, tak by mělo jet snad pět nebo šest českých holek, takže šance je velká. A i když by to nevyšlo, tak se mi intenzita z cyklokrosových závodů neztratí,“ doplnila Simona.

Na cyklokrosový speciál naskočila ještě v příznivém počasí v rámci Jihočeského poháru a slavila tu tři vítězství. „Mile mě to překvapilo. Nečekala jsem, že budu hned vyhrávat. V Českém poháru to pak na sněhu a v té zimě bylo horší,“ připustila Spěšná.

V Hlinsku skončila v nabité konkurenci a v mrazivém počasí celkově devátá a poté ve Veselí nad Lužnicí znovu na sněhu osmá. „Bojuju hlavně se zimou. V mínus pěti se nedokážu rychle zahřát, jinak ohledně jízdy to zase tak špatné nebylo. Možná si musím víc zvyknout na nošení kola,“ podotkla Spěšná.

I proto hned po závodě ve Veselí odletěla s cyklokrosovou reprezentací na Mallorku. „V Táboře nechci propadnout, tak je třeba se připravit,“ vysvětlovala.

Na španělském ostrově jižně od Barcelony bude do 21. prosince. Vánoce prožije doma, ale hned poté znovu vyrazí na cesty. „Už 25. prosince odjedeme s taťkou do Belgie, kde bych měla absolvovat do konce roku pět závodů včetně dvou svěťáků a Superprestige. Konfrontace se zahraniční konkurencí bude dobrou zkušeností, abych věděla, co mě čeká v Táboře a byla trochu připravená,“ sdělila juniorská mistryně Evropy v short tracku.

V cizině s koncem roku oslaví i své devatenácté narozeniny. Dalším ostrým testem pro talentovanou závodnici bude začátkem ledna domácí cyklokrosový šampionát na táborské trati.

