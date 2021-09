Mistrovský závod na 115 kilometrů s převýšením 3500 metrů v okolí Harrachova vyhrála Holubová v čase 7:12:07 hodiny. Druhé v cíli a největší favoritce šampionátu Mileně Cesnakové přitom nadělila téměř devět a půl minuty.

To vše v devatenácti letech a při své maratonské premiéře. „Brala jsem to jako výzvu. Dlouhé štreky mně nikdy nevadily, rozjíždím se pomaleji, a protože v cross country mám už po sezoně, rozhodla jsem se zkusit maratonský mistrák,“ vysvětluje v cross country mimo jiné držitelka českého bronzuv elitě a mistryně do 23 let.

Oba cenné kovy si bikerka z Města Touškova vybojovala rovněž v Harrachově, kde nyní opět triumfovala.

„A to jsem vůbec nevěděla, jak si rozložit síly. Jen jsem se snažila pravidelně jíst a pít,“ říkala Holubová.

Na trase po krkonošských kopcích hned v prvním prudším stoupání osaměla v čele s Cesnakovou. „Snažila jsem se jí odjet, ale moc jsem neodskočila a nějakou dobu jsme jely spolu. Až v technice po úzkých trailových cestičkách jsem získala náskoka pak jsem jela sama až do cíle,“ líčila závodnice týmu kola.bbm.cz cestu na maratonský trůn.

Zní to snadno, ale do pedálů šlapala přes sedm hodin. „Zvlášť ke konci to už bylo hodně dlouhé. Relativní pohoda skončila po devadesáti kilácích. Na polské straně nás čekalo asi nejtěžší stoupání, přitom byla zima a mrholilo,“ vyprávěla mladá šampionka.

Výkonem si řekla o nominaci na blížící se mistrovství světa. Jenže odmítla. „Na zdrávce mě čeká maturita a po sezoně se tak musím zase víc věnovat škole,“ vysvětlovala Holubová.

Zlato si z Harrachova odvezla i Jana Žídeková (Cyklotrenink.cz) z Dýšiny u Plzně, která obhájila titul v kategorii 35 až 44 let.